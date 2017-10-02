Уполномоченный по правам человека в РФ посетит Архангельск

9 ноября в Архангельске начнет работу межрегиональный форум «Арктика – особый уровень прав человека», посвященный 20-летию создания института уполномоченного по правам человека в Архангельской области, в работе которого примет участие уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова посетит Архангельскую область впервые.

В ходе визита состоится рабочая встреча уполномоченного по правам человека в РФ с губернатором Архангельской области Игорем Орловым. Кроме того, Татьяна Москалькова проведет ряд рабочих встреч, посвящённых обсуждению наиболее актуальных для нашего региона проблем.

Отметим, что форум призван стать новой экспертной площадкой для обсуждения вопросов реализации прав человека в особых природно-климатических условиях арктических территорий.

Институт уполномоченного по правам человека в Поморье отсчитывает свою историю с 1997 года. Наш регион стала одним из первых субъектов Российской Федерации, где был принят закон о региональном уполномоченном по правам человека.