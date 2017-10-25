Участники программы «Ты — предприниматель» прошли курс креативного лидерства

Мастер-класс по этой теме провела для участников программы «Ты — предприниматель» руководитель компании «Северная Мануфактура» Надежда Пономарёва.

Она рассказала, что креативить можно в любой сфере бизнеса, а возможности для интересных идей безграничны — главное подключать своё воображение.

- Прежде всего, вам нужно понять какими ценностями живет ваша аудитория, и разобраться в самом понятии «креативность» и в том, что такое дизайн-мышление, как и когда его можно применять, - пояснила Надежда.

Ребята узнали о том, как создать по-настоящему креативную команду и креативный продукт. Что такое креативное лидерство и как его использовать в конкурентной борьбе на рынке, а также познал технологию создания креативного продукта.

В конце занятия Надежда показала участникам программы несколько примеров удачного использования новых технологий — интересные и красочные ролики о креативной рекламе.

Практическое задание для ребят она придумала весьма необычное — найти новое применение обычным батарейкам. Они проявили чудеса фантазии и выяснили, что обычную вещь можно использовать самыми различными необычными способами.

- Ребята, вы молодцы, постарались с заданием и придумали много интересных вариантов решения, и по ходу мастер-класса у вас хорошие идеи для бизнеса звучали. Я вижу, что вы креативные и серьёзно настроены развиваться, я уверена — у вас всё получится, - заключила Надежда Пономарёва.