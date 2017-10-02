Отец Александр Дятлов строит котельную при церкви

Настоятель архангельского храма святой блаженной Ксении Петербургской священник Александр Дятлов строит котельную. Она поможет отапливать церковь.

«Отец Александр один или с помощниками, видя перед собой поставленную цель, каждый день маленькими шажками, капля за каплей, песчинка за песчинкой, трудится над созданием котельной, — сообщается на странице маймаксанской церкви ВКонтакте. — Не боясь трудностей, уповая на волю Божию, он идет и идет вперед. Во благо Церкви он отдает себя, жертвуя своим личным временем, своим здоровьем, своими силами, он несет свое послушание».

Результаты трудов уже видны. «За короткий срок вырос фундамент, экскаватор вырыл траншею, где будут проложены трубы. Несомненно, с Божьей помощью, в нашем храме будет тепло, и затраты на обогрев будут сокращены в разы», — сообщается сайт Архангельской епархии со ссылкой на страницу в соцсети.