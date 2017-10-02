Тема очередного "телефона здоровья" - инсульт и алкоголизм

В Архангельском центре медицинской профилактики продолжает работать региональный «Телефон здоровья» (8182) 21-30-36, по которому несколько раз в месяц в определённое время жители нашей области имеют возможность задать интересующие их вопросы врачам разных специальностей по заранее предложенным темам.

8 ноября с 14:00 до 16:00 на вопросы по теме «Алкоголизм, что делать» ответит Анна Легкоступ, координатор сообщества анонимных алкоголиков Архангельска. Она расскажет о том, как помочь людям, решившим бросить пить, и их родственникам.

9 ноября с 15.30 до 16.30 на «Телефоне здоровья» будет работать горячая линия «Стоп, инсульт!». В этот день врач-ангионевролог, врач-паркинсонолог высшей категории, к.м.н., заведующая неврологическим отделением № 1 ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» Нина Хасанова консультировать по вопросам профилактики инсульта и лечения его последствий.