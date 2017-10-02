Сотрудник САФУ смог уйти в отпуск только после суда

В соответствии со статьёй 335 Трудового кодекса РФ педагогические работники за десять лет непрерывной преподавательской работы в образовательном учреждении имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года. Одному из сотрудников С(А)ФУ предоставление такого отпуска пришлось добиваться через суд.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав ОСП по Ломоносовскому округу Архангельска разъяснил руководству университета последствия неисполнения судебного решения в установленный законом срок. Во избежание применения мер принудительного исполнения должник исполнил возложенные на него судом обязательства в добровольном порядке. В подтверждение этого судебному приставу-исполнителю была направлена копия приказа, согласно которому взыскателю был предоставлен длительный отпуск без сохранения заработной платы на период с 31 октября 2017 по 30 августа 2018 года.

Исполнительное производство окончено в связи с его фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП.