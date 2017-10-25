Начинающие предприниматели Архангельской области прошли курс по презентации проектов

Очередное занятие образовательной программы «Ты — предприниматель», прошедшее 4 ноября, было посвящено презентации бизнес-проектов.

Предтавлять проекты учила топ-менеджер по направлениям продажи и маркетинга, ведущий специалист Корпорации развития Архангельской области — Маргарита Кузнецова. Кроме того, она – социальный предприниматель, которая основала компанию «Листик», занимающуюся производством и продажей одежды для недоношенных малышей.

Маргарита рассказала о тайм-менеджменте презентации, которую ребятам предстоит показывать на защите своих проектов на финальном мероприятии программы в этом году — Конгрессе предпринимателей, который пройдёт 9 декабря.

- Нужно рассказать о своём продукте или услуге на понятном для всех языке. Используйте как можно меньше терминов и сленга, - дала совет Маргарита.

По её словам, нужно определить проблему, которую будет решать бизнес, и найти способ её решения. Затем понять, перед какой аудиторией представлять свой проект.

- Вам нужно чётко спланировать презентацию: проработать возможные проблемы, определить прямых и косвенных клиентов, представить продукт или услугу, проанализировать рынок, просчитать финансовую модель, а также сформировать запрос для инвесторов. В конце презентации необходимо представить команду проекта и контакты для связи, - рассказала Маргарита.

Маргарита Кузнецова советует следовать трём правилам — думать о зрителях, соблюдать последовательность и единство оформления, не делать слишком «пёстрые» презентации.

- Обязательно репетируйте перед выступлением. То, о чём вы говорите, должно быть предельно понятно, в каждом слове должен быть смысл. Стиль вашего выступления должен быть заточен под аудиторию. Не забывайте о времени, логике ваших рассуждений и правильных акцентах, - заключила Маграрита.