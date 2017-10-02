Штурмовал Зимний, поднимал ЛПК, сидел в лагерях: вехи жизни северянина Якова Набатова

Сегодня отмечается 100-летие Октябрьской революции, которую некоторые называют переворотом. В Архангельске проживал и здесь же похоронен один из тех, кто непосредственно штурмовал Зимний дворец.

На Вологодском кладбище Архангельска есть очень заметный памятник-глыба. На нем изображен пожилой мужчина по фамилии Набатов. Даты жизни, - две цифры и черточка посередине. Никаких регалий и обозначений деятельности. А ведь это был человек-легенда, чья судьба оставила яркий след в истории страны…

Уроженец Каргопольского уезда, рабочий лесозавода, участник Первой мировой войны — к 1917 году 22-летний молодой человек уже имел неплохой послужной список. И вот, октябрь 1917-го. Яков Набатов — в самой гуще исторических событий. Но до этого был еще февраль 17-го.





Северодвинский общественник Альберт Буторин, лично знавший Набатова, писал о нем: «Так сложилось, что накануне Февральской революции их полк оказался в Питере, и Набатова избрали председателем полкового совета солдатских депутатов - тогда это было важнее любого офицерского чина. А перед штурмом Зимнего этот полк находился под аркой Генштаба, отсюда солдатам предстояло с оружием в руках бежать прямо на баррикады, за которыми укрепился женский батальон с грозной репутацией батальона смерти.





Так их называли немцы, так как доброволицы этого батальона не шли на братание с врагом, бились насмерть и не брали пленных. Они могли усеять Дворцовую площадь трупами наступавших. Первыми на переговоры к ним двинулась группа матросов-анархистов. Они обратились к ним с развязным хохотом: «Эй, бабы! Разбегайтесь, пока не поздно! Кто не успеет убежать — пеняйте на себя: всех, кого тут схватим, мы тут же и вылюбим!» Предупредительная пулемётная очередь с баррикады отогнала этих «любовников», они отошли, огрызаясь матом и угрозами.





Совсем иначе доброволицы батальона отнеслись к трем солдатам, подходившим с белым флагом. Это были Набатов с двумя товарищами. Он говорил так: «К вам обращается председатель полкового совета солдатских депутатов Набатов. Мы подошли, чтобы выразить почтение к нашим геройским орлицам. Вместе с вами мы сражались с германцами, так неужели вы станете убивать нас, помилосердствуйте, бабоньки! Давайте порешим: вы не стреляете в нас — и мы вас не обидим! Нет ли среди вас кого из Архангельской губернии?» И случилось чудо: ему откликнулась землячка Пелагея. Да, именно тут он познакомился со своей будущей женой! Переговоры сразу приобрели теплый характер, и советская власть в Питере была установлена без жертв!»





Это похоже на легенду, но Альберт Буторин утверждает, что все записано со слов самого Якова Никитича Набатова. К слову, после штурма Зимнего в ноябре 1917 г. отряд Набатова обеспечивал охрану дворцов и имущества семьи бывшего императора в Царском Селе. После трех ранений он лечился на родине, где был избран председателем волостного комитета бедноты.





А затем была Гражданская война, - Яков Набатов добровольцем вступил в Красную Армию. Выжил, вернулся на родину, в Архангельскую область. И здесь герой войн и революций сделал блестящую карьеру, дослужившись до поста начальника областного управления легкой промышленности. В начале 30-х годов он был руководителем строительства лесозоаводов и первым управляющим трестом «Северолес».





Возможно, Яков Никитич продвинулся бы и дальше по служебной лестнице, ведь руководителем он был масштабным, сильным. Но наступил 1937 год, и, по надуманному обвинению, его упекли на 25 лет за решетку. Говорят, что от расстрела его спас несгибаемый характер: свою вину Набатов не признал, несмотря на жестокие пытки в тюрьме Архангельского НКВД.





На свободу пламенный революционер и организатор промышленности вышел только в 1954 году. Позади были жуткие 17 лет тюрем и лагерей. Но вот, долгожданная реабилитация, восстановленный почет и даже хорошая должность. А еще — заслуженный давно орден Красного Знамени. Однако в душе Якова Никитича до конца жизни было неспокойно. Как же так, - ведь воевал, штурмовал Зимний, восстанавливал экономику после Гражданской войны. И даже в сталинских застенках был передовиком производства, получил почетную грамоту от «президента СССР» Михаила Калинина. И, тем не менее, Якову Набатову удалось еще пожить в достаточно спокойное время, когда вместо пуль, штыков и тюремных бараков он созерцал социалистические стройки 50-х и 60-х годов.





Набатов умер в 1970 году. Его хоронили как героя, ведь немного в Архангельске проживало людей с такой вот удивительной и непростой судьбой.

Нам сложно предсказать, как бы отнесся Яков Никитич к тому, что произошло в конце 80-х и начале 90-х. Наверное, для убежденного коммуниста это стало бы настоящей трагедией. А нынешние разговоры про «плохих революционеров», красный террор и вынос Ленина из Мавзолея и вовсе было сложно представить при жизни Набатова.

Он родился через год после коронации последнего русского императора. Защищал страну в не совсем понятной Первой мировой войне. С азартом поддержал большевиков и штурмовал Зимний в октябре 17-го. В 1918-м стал красным командиром. В 37-м попал в самое пекло сталинских репрессий, но снова выжил. В 56-м реабилитирован. А в год столетия Ленина, в 70-м, ушел из жизни. Думается, что жизнь Якова Набатова была сродни его фамилии. Он всегда был в первых рядах, бил в набат советской истории. И умудрился сохранить свое человеческое достоинство в лагерях. А уж если и был в чем виноват революционер Набатов, то кровью и болью свою вину искупил...