Ветер юго-западный и южный ночью 1-6 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем 0,+5°, сообщает Севметео.
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Понедельник, 6 ноября, 20:25
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/06/53831.html
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Зима не спешит. В Архангельске плюсовая температура
6 ноября в Архангельской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, слабый гололёд, утром туман.
Ветер юго-западный и южный ночью 1-6 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3,+2°, днем 0,+5°, сообщает Севметео.
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