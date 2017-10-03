Елена Вторыгина встретилась с волонтерами фестиваля молодежи в Сочи

Депутат Государственной Думы РФ Елена Вторыгина (фракция «Единая Россия») посетила Северный Арктический Федеральный Университет и встретилась с участниками и волонтерами XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Более 30 тысяч молодых людей из 180 стран мира стали гостями Сочинского фестиваля. На крупнейшем молодежном форуме работало пять тысяч волонтеров. От Архангельской области в Сочи побывало 213 северян, из них 90 человек – команда временного персонала фестиваля из числа работников и студентов САФУ, 51 волонтер и 20 участников фестиваля.

Архангельские студенты стали участниками культурных, образовательных, дискуссионных, спортивных программ фестиваля. Свои эмоции и восторг от пережитого масштабного зрелища они постарались передать в своих видеороликах, которые показали политику. «Вся наша команда волонтеров очень достойно выступила на фестивале, очень много слов благодарности мы услышали в свой адрес. 10 наших волонтеров вошли в топ 500 лучших волонтеров фестиваля, что почетно. Некоторые наши волонтеры сумели в Сочи сдать нормы ГТО, а кого-то уже пригласили работать на предстоящем Чемпионате мира по футболу, на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске в 2019 году. Анастасия Султанова, работавшая в пресс-центре фестиваля, была приглашена на стажировку в ТАСС», - отметила Директор волонтерского Центра САФУ Ирина Алферова.

Студенты САФУ достойно представили на фестивале молодежи и студентов свой университет, наш регион и нашу страну, прикоснулись к значимому политическому событию, которое запомнится им на всю жизнь. Своими эмоциями и рассказами юноши и девушки поделились с Еленой Вторыгиной.

«Спасибо вам за то, что очень достойно представили нашу область на международном фестивале. Россия открыта всему миру, она выступает за мир и дружбу с другими странами, но уважают и любят сильных. Очень важно наводить мосты мира через общение молодежи, через общение парламентариев, через гражданское общество».