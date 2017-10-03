Женская палата «Единой России» в Поморье стала площадкой для диалога

Женская Палата депутатов Архангельской области обсудила состояние и совершенствование межбюджетных отношений.

Инициатором создания общественной женской региональной организации и ее бессменным председателем является депутат Государственной Думы Елена Вторыгина (фракция «Единая Россия»).В состав женского объединения входят женщины-депутаты от партии «Единая Россия» от районного до поселенческого уровня, от председателей собраний депутатов муниципальных районов до депутатов поселений области. Выступая по этому вопросу, Елена Вторыгина отметила, что межбюджетные отношения - очень важная тема в преддверии принятия федерального бюджета.

«Сейчас в Госдуме принимается федеральный бюджет на 2018-2020 годы. Очень важно, что мы сохраняем в бюджете на три года все социальные обязательства, индексируем пенсии на месяц раньше. С января 2018 года в соответствии с Указом президента стартует федеральная программа «Десятилетие детства». В бюджет заложено 130 миллиардов рублей на лекарственное обеспечение. Продолжится реализация всех партийных проектов на ближайшие три года. Государство поможет субъектам Федерации - будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов, а часть налогов останется в субъектах», - рассказала в своем выступлении Елена Вторыгина. В своем приветственном слове к участникам Женской палаты Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия» Виталий Фортыгин сообщил, что Женская палата уже заявила о себе и за три года своей истории стала востребованной площадкой для обмена мнениями. С четом наработанного опыта Женская палата Архангельской области признана региональным проектом Партии «Единая Россия».

«Мы очень хотим, чтобы женщин в областном, районном собрании депутатов, в собраниях поселений было больше. Они всегда занимают активную жизненную позицию. Женщины умеют брать на себя ответственность и точно чувствуют ритм жизни, эффективно работают по решению задач, которые ставятся перед властью любого уровня», - отметил Виталий Фортыгин.