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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/05/53823.html

Общество

Архангельск отметил День народного единства

Архангельск отметил День народного единства
Фото пресс-службы администрации Архангельска
Центральной площадкой празднования Дня народного единства в столице Поморья впервые стала обновленная Красная пристань. Сюда отметить молодой государственный праздник пришли более восьми тысяч человек.

С 15:00 гостей праздника угощали традиционной гречневой кашей с мясом из полевой кухни.

Традиционные блюда Украины, Азербайджана, Татарстана, Армении, Ненецкого автономного округа и поморская уха были представлены на фестивале национальных кухонь.
Самая многочисленная диаспора области – украинская – потчевала традиционными варениками, салом, домашней колбасой и караваем, украшенным цифрой «15» – именно столько лет в этом году будет отмечать украинская автономия Архангельской области.

Татары угощали гостей праздника блюдами, приготовленными мастерицами под руководством старейшей представительницы диаспоры, восьмидесятилетней Дудели-апа: чак-чаком, кэстэбеем и эчпочмаками.

Хапама, долма, ламаджо, рулеты с баклажанами и красной фасолью – это блюда армянской кухни. Сона Тоноян, представлявшая их, отметила, что живет в Архангельске с семьей уже больше 15 лет.

В 16:00 праздник продолжился митингом-концертом.

Творческими номерами с Днем народного единства участников митинга-концерта поздравили оркестр МЧС России по Архангельской области, ансамбли «Поморская артель», «Изюминка», «Табиб», «Казачья вольница», «Веселые нотки», эстрадно-духовой оркестр УФСИН, студия «Эдельвейс», вокальная студия «Милара», Ольга Лойтер, Анна Щербакова.

Митинг-концерт завершился красочным фейерверком над Северной Двиной, - сообщила пресс-служба правительства области. 

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