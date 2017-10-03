Архангельск отметил День народного единства

Центральной площадкой празднования Дня народного единства в столице Поморья впервые стала обновленная Красная пристань. Сюда отметить молодой государственный праздник пришли более восьми тысяч человек.

С 15:00 гостей праздника угощали традиционной гречневой кашей с мясом из полевой кухни.

Традиционные блюда Украины, Азербайджана, Татарстана, Армении, Ненецкого автономного округа и поморская уха были представлены на фестивале национальных кухонь.

Самая многочисленная диаспора области – украинская – потчевала традиционными варениками, салом, домашней колбасой и караваем, украшенным цифрой «15» – именно столько лет в этом году будет отмечать украинская автономия Архангельской области.

Татары угощали гостей праздника блюдами, приготовленными мастерицами под руководством старейшей представительницы диаспоры, восьмидесятилетней Дудели-апа: чак-чаком, кэстэбеем и эчпочмаками.

Хапама, долма, ламаджо, рулеты с баклажанами и красной фасолью – это блюда армянской кухни. Сона Тоноян, представлявшая их, отметила, что живет в Архангельске с семьей уже больше 15 лет.

В 16:00 праздник продолжился митингом-концертом.

Творческими номерами с Днем народного единства участников митинга-концерта поздравили оркестр МЧС России по Архангельской области, ансамбли «Поморская артель», «Изюминка», «Табиб», «Казачья вольница», «Веселые нотки», эстрадно-духовой оркестр УФСИН, студия «Эдельвейс», вокальная студия «Милара», Ольга Лойтер, Анна Щербакова.

Митинг-концерт завершился красочным фейерверком над Северной Двиной, - сообщила пресс-служба правительства области.