В воскресенье в регионе будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, гололед. Ветер юго-западный и западный 8-13 м/с. Температура ночью -3,+2°, днем 0,+5°.
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Воскресенье, 5 ноября, 16:50
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/05/53820.html
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5 ноября в Поморье сохранится плюсовая температура
В воскресенье в регионе будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, гололед. Ветер юго-западный и западный 8-13 м/с. Температура ночью -3,+2°, днем 0,+5°.
В воскресенье в регионе будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, гололед. Ветер юго-западный и западный 8-13 м/с. Температура ночью -3,+2°, днем 0,+5°.
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