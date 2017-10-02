Архангельск отмечает День народного единства Сегодня Архангельск отметит День народного единства вместе со всей страной. Главной площадкой празднования станет Красная пристань. Здесь с 15:00 откроется праздничная семейная программа, включающая фестиваль национальных кухонь и детскую игровую программу. А уже в 16:00 начнётся митинг-концерт. Перед гостями праздника выступят лучшие творческие коллективы Поморья: оркестр МЧС России по Архангельской области, ансамбли «Поморская артель», «Изюминка», «Табиб», «Казачья вольница», «Веселые нотки», эстрадно-духовой оркестр УФСИН, студия «Эдельвейс», вокальная студия «Милара», Ольга Лойтер, Анна Щербакова. Сразу два красочных фейерверка, в 16:30 и в 18:30, окрасят в этот день небо над Красной пристанью, - сообщила пресс-служба правительства области. Нашли ошибку? Выделите текст,

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