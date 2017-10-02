В городе корабелов начала работу осенняя ярмарка Фото пресс-службы администрации Северодвинска На территории ТК «На Вертолётке» (улица Южная, 167) начали работу торговые ряды традиционной «Осенней ярмарки». Свою продукцию в городе корабелов представляют более 40 предпринимателей из Северодвинска, Архангельска, Холмогорского района, Вологодской, Волгоградской, Воронежской областей, Чувашской республики и Белоруссии. Северодвинцев и гостей города ждёт широкий ассортимент продуктов питания, непродовольственных и сельскохозяйственных товаров. Среди них копчености, дальневосточная рыба, мясные деликатесы, вологодская молочная продукция, сало, орехи и сухофрукты, фасованные чаи и консервация. Не обойдётся и без сюрпризов. Организаторы приготовили для северян эксклюзив - монгольский трикотаж, иранские покрывала, алтайский лён, куклы ручной работы и изделия народных мастеров. Ярмарка работает 3 и 4 ноября с 10:00 до 19:00, а 5 и 6 ноября с 10:00 до 18:00, - сообщила пресс-служба администрации Северодвинска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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