В Северодвинске завершился слёт «Российского движения школьников»

Делегаты слёта, который состоялся в лингвистической гимназии № 27, представили проекты, которые можно реализовать при поддержке российского движения школьников.
Среди них инициативы в области личностного развития (детские творческие проекты, популяризация здорового образа жизни, профориентация), гражданской активности (волонтёрство, поисковая работа и краеведение), проекты по военно-патриотическому воспитанию и продвижению в медиа-среде.Итогом слёта станет единый календарь событий для представителей движения, - сообщила пресс-служба администрации Северодвинска.