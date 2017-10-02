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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/04/53816.html

Общество

В Северодвинске завершился слёт «Российского движения школьников»

В Северодвинске завершился слёт «Российского движения школьников»
Фото пресс-службы администрации Северодвинска
В нём приняли участие более 200 детей и взрослых из Холмогорского, Верхнетоемского, Онежского, Устьянского, Пинежского, Котласского, Приморского, Каргопольского районов, а также из Котласа, Плесецка, Коряжмы, Березника, Няндомы, Вельска, Архангельска и Северодвинска.

Делегаты слёта, который состоялся в лингвистической гимназии № 27, представили проекты, которые можно реализовать при поддержке российского движения школьников.

Среди них инициативы в области личностного развития (детские творческие проекты, популяризация здорового образа жизни, профориентация), гражданской активности (волонтёрство, поисковая работа и краеведение), проекты по военно-патриотическому воспитанию и продвижению в медиа-среде.Итогом слёта станет единый календарь событий для представителей движения, - сообщила пресс-служба администрации Северодвинска. 

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