В Северодвинске завершился слёт «Российского движения школьников» Фото пресс-службы администрации Северодвинска В нём приняли участие более 200 детей и взрослых из Холмогорского, Верхнетоемского, Онежского, Устьянского, Пинежского, Котласского, Приморского, Каргопольского районов, а также из Котласа, Плесецка, Коряжмы, Березника, Няндомы, Вельска, Архангельска и Северодвинска. Делегаты слёта, который состоялся в лингвистической гимназии № 27, представили проекты, которые можно реализовать при поддержке российского движения школьников. Среди них инициативы в области личностного развития (детские творческие проекты, популяризация здорового образа жизни, профориентация), гражданской активности (волонтёрство, поисковая работа и краеведение), проекты по военно-патриотическому воспитанию и продвижению в медиа-среде.Итогом слёта станет единый календарь событий для представителей движения, - сообщила пресс-служба администрации Северодвинска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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