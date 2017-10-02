В Архангельске совершат молебен об обращении отпавших от православной веры

Первый молебен об обращении заблудших и отпавших от православной веры пройдет в Успенской церкви Архангельска. Богослужение совершат 5 ноября, в воскресенье, после Божественной литургии.

«Господь в прощальной беседе с учениками завещал, чтобы христиане были "все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино" (Ин. 17:21). Но сейчас мы видим, что христианский мир разделен. Появляются все новые и новые течения, претендующие на истинность и часто не признающие друг друга. Апостол Павел призывает остерегаться тех, кто производит "разделения и соблазны" (Рим. 16:17), потому что таковые сеют ереси и расколы, а "поступающие так Царствия Божия не наследуют" (Гал. 5:20-21)», — отметил клирик Успенского храма священник Кирилл Кочнев.

По его словам, совершение молебна — есть проявление христианской любви и заботы к братьям и сестрам, которые, будучи крещены в Православии, оказались вне его. «В молитве мы испрашиваем у Господа милости к отпавшим и возвращения их в лоно Святой Соборной и Апостольской Церкви, а также ревности в проповеди Евангелия пастырям и всем верным чадам», — пояснил отец Кирилл.

Желающие могут подать на молебен записки в лавке Успенского храма.