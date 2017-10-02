В Кенозерье пересчитали перелетных птиц

Наблюдения за осенней миграцией птиц прошли на Онежском полуострове. Для учета пернатых на его территории было выбрано несколько стационарных участков: окрестности деревень Луда и Летняя Золотица, а также мыс Волчий (побережье Двинского залива Белого моря). Кроме того, периодические наблюдения велись и в Унской губе.

Во время наблюдений учитывались как летящие птицы, так и отдыхающие на воде или берегу. Важным фактором для начала полета является нужное направление ветра. Следя за этими изменениями, специалисты прогнозировали момент начала массовой миграции.

В Летней Золотице пролет белощекой казарки начался 17 сентября. Пик первой волны массовой миграции пришелся через два дня, на 19 число. На мысе Волчий было учтено более трех тысяч особей и чуть меньше четырех тысяч - над Жижгинской салмой.

Вторая волна массовой миграции наблюдалась с 29 по 30 сентября, что совпало с изменением направления ветра на северный, северо-восточный. За два дня наблюдений в окрестностях Луды зарегистрировано 31тысяча 336 особей белощёкой казарки, летящих в юго-западном направлении.

Впервые за четыре года наблюдений в Летней Золотице на осеннем пролете массово отмечен белолобый гусь, который ранее встречался единично и только весной. Во время наблюдений учитывались и гусь-гуменник, черная казарка, лебедь-кликун.

Наблюдения за пернатыми, выполненные одновременно во нескольких местах, позволяют проследить пути миграции перелетных птиц и оценить их численность, - сообщает пресс-служба Кенозерского нацпарка.