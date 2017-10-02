Новости дня

В Северодвинске завершился слёт «Российского движения школьников»

В Архангельске совершат молебен об обращении отпавших от православной веры

Архангельск присоединяется к «Ночи искусств»

В части Архангельска на неопределенный срок отключат воду

Мобильная версия 16+

Суббота, 4 ноября, 14:09

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/04/53811.html

Общество

Новоиспеченные студенты приняли участие в соревновании на «Кубок проректора»

Новоиспеченные студенты приняли участие в соревновании на «Кубок проректора»
Фото пресс-службы САФУ
Дебют первокурсника проходил в два этапа. После отборочного тура были выбраны 11 команд первокурсников. На основном этапе первокурсники представили номера, доработанные после отборочного этапа.

По мотивам нашумевшего фильма «Ла-ла Ленд» команда Высшей инженерной школы «Строительство 1 группа» показала танец «Ла-ла Стройка». Анастасия Бельтюкова и Павел Пономарев, представившие Высшую инженерную школу и Высшую школу нефти и газа, выступили с музыкальной композицией «Русский вальс». Они также выступят с этим номером на совместном балу САФУ и Арктического морского института 1 декабря. «Геологи» своим номером показали, что в их будущей профессии без спорта − никуда.

Вариацию на тему церемонии вручения премии «Оскар» показала команда «Строительство 3 группа». «Короли Севера» сдавали экзамен танцем, а первокурсники Высшей школы экономики и права САФУ представили специальный выпуск новостей о выборах. Илья Цыварев и Михаил Филиппов, студенты Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем и Высшей школы социально-гуманитарных наук, исполнили кавер-версию песни группы Pixies «Where is my mind». 

«Это было отличное шоу! Хотелось бы наградить всех. Казалось, что перед нами не дебютанты, а самые настоящие профессионалы! Хотелось бы видеть ваши выступления в течение многих лет на наших концертах», − отметил Сергей Сорокин, проректор по социальным вопросам и воспитательной работе.Сделать выбор было сложно, но после совещания жюри решило, что «Кубка проректора» достойна команда «Строительство 1 группа».

«Дебют мне очень понравился! Ребята показали себя творческими, старательными. Было видно, что конкурс для них значит очень много. Отдельно хотелось отметить зал: зрители подготовили баннеры и кричалки, принесли флаги и активно поддерживали первокурсников. Атмосфера была просто потрясающая! Впервые на конкурсе отметили куратора. Было видно, с каким усердием кураторы готовятся к конкурсу вместе с ребятами, они подсказывают, поддерживают, приходят на репетиции и выступления», − рассказал Альберт Чункевич, председатель студсовета.

Сегодня 09:00

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Архангельск отмечает День народного единстваСегодня 09:39

4 ноября в Поморье пройдёт мокрый снегСегодня 08:44

Записки ворчуна. За кошку плати, за собаку плати…Вчера 12:20
16 комментариев

Росприроднадзор проверит законность вывоза песка с Белого моряВчера 09:20
2 комментария

3 ноября в Поморье ожидается туман и гололёдицаВчера 09:00

Общество

В Северодвинске завершился слёт «Российского движения школьников»Сегодня 14:00

В Архангельске совершат молебен об обращении отпавших от православной верыСегодня 13:00

В части Архангельска на неопределенный срок отключат водуСегодня 11:00

В Кенозерье пересчитали перелетных птицСегодня 10:00

Архангельск отмечает День народного единстваСегодня 09:39

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Северодвинске завершился слёт «Российского движения школьников»

В Архангельске совершат молебен об обращении отпавших от православной веры

В части Архангельска на неопределенный срок отключат воду

В Кенозерье пересчитали перелетных птиц

Архангельск отмечает День народного единства

С бесплатного таксофона на Чумбаровке позвонили более двух тысяч раз

Домашнее видеонаблюдение под ключ – умное решение от «Ростелекома»

55 тысяч семей Поморья смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

В Архангельске стартовала неделя сбережений

Участники программы «Ты – предприниматель» поиграли в «Мозгобойню»

Виктор Новожилов провел 53-ю Конференцию Парламентской Ассоциаци СЗФО в Мурманске

В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО

На архангелогородцев навалилась большая политика

В Коряжме рабочие предприятия ООО «Со-энерго+» с отравлением попали в больницу

Доцент САФУ обвиняется в получении взяток от студентов

Северодвинец может получить срок за уклонение от воинского призыва

В Архангельске автоледи сбила пешехода

В Архангельске сотрудник полиции в нерабочее время задержал грабителя

Третий день слёта кадет Поморья начался с «Зарядки с чемпионом»

В Архангельске пройдёт Всероссийское соревнование по судомодельному спорту

На телеканале «Регион 29» пройдут прямые трансляции игр «Водника»

Поморские спортсменки завоевали на «Заполярных играх 2017» пять медалей

В Северодвинске пройдут спортивные соревнования

Архангельск присоединяется к «Ночи искусств»

Театры Архангельска объединятся на «Аллее звезд»

В столице Поморья пройдёт ярмарка ремесленников

Архангельский театр фольклора "Радеюшка" споёт на одной сцене с Надеждой Бабкиной

На Архангельск опустится "Ночь искусств"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru