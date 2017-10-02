Новоиспеченные студенты приняли участие в соревновании на «Кубок проректора»

Дебют первокурсника проходил в два этапа. После отборочного тура были выбраны 11 команд первокурсников. На основном этапе первокурсники представили номера, доработанные после отборочного этапа.

По мотивам нашумевшего фильма «Ла-ла Ленд» команда Высшей инженерной школы «Строительство 1 группа» показала танец «Ла-ла Стройка». Анастасия Бельтюкова и Павел Пономарев, представившие Высшую инженерную школу и Высшую школу нефти и газа, выступили с музыкальной композицией «Русский вальс». Они также выступят с этим номером на совместном балу САФУ и Арктического морского института 1 декабря. «Геологи» своим номером показали, что в их будущей профессии без спорта − никуда.

Вариацию на тему церемонии вручения премии «Оскар» показала команда «Строительство 3 группа». «Короли Севера» сдавали экзамен танцем, а первокурсники Высшей школы экономики и права САФУ представили специальный выпуск новостей о выборах. Илья Цыварев и Михаил Филиппов, студенты Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем и Высшей школы социально-гуманитарных наук, исполнили кавер-версию песни группы Pixies «Where is my mind».

«Это было отличное шоу! Хотелось бы наградить всех. Казалось, что перед нами не дебютанты, а самые настоящие профессионалы! Хотелось бы видеть ваши выступления в течение многих лет на наших концертах», − отметил Сергей Сорокин, проректор по социальным вопросам и воспитательной работе.Сделать выбор было сложно, но после совещания жюри решило, что «Кубка проректора» достойна команда «Строительство 1 группа».

«Дебют мне очень понравился! Ребята показали себя творческими, старательными. Было видно, что конкурс для них значит очень много. Отдельно хотелось отметить зал: зрители подготовили баннеры и кричалки, принесли флаги и активно поддерживали первокурсников. Атмосфера была просто потрясающая! Впервые на конкурсе отметили куратора. Было видно, с каким усердием кураторы готовятся к конкурсу вместе с ребятами, они подсказывают, поддерживают, приходят на репетиции и выступления», − рассказал Альберт Чункевич, председатель студсовета.