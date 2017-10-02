В Добролюбовке написали большой диктант

Национальная акция по преодолению глобальной безграмотности стартовала в столице Поморья

Слова под диктовку записывали сегодня во всей стране. Лучшей площадки, чем научная библиотека имени Добролюбова, для регионального центра, наверное, придумать сложно. К тому же, диктант этнографический, что уже вселяет определённые опасения в его результатах. Организовавшее его федеральное агентство по делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртии, понятное дело, не рассчитывало на подобный резонанс, но что есть, то есть – ввязались – извольте пожинать результаты.

В области диктовали текст сразу на четырёх площадках – в областном центре, Северодвинске, Новодвинске и Коряжме. Если у кого-то вдруг появится желание проверить свою грамотность и знания по истории страны, они смогут сделать это до 5 ноября на сайте проекта «Большой этнографический диктант».

Кстати, в роли испытуемого выступил и заместитель областного министра образования и науки Юрий Гнедышев, сказавший, что это мероприятие «служит цели воспитания патриотизма, любви к родине, к своему региону».

Итоги знаний по трём десяткам тестов по истории, географии, культуре и даже национальной кухне народов России будут подведены уже сегодня и опубликованы в День конституции России. Всё будет на сайте большого этнографического диктанта с 10 декабря 2017 года. В общем, дрожим и радуемся.