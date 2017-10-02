В ноябре по архангельскому «телефону здоровья» расскажут о профилактике инсульта

По номеру «телефона здоровья» (8182) 21-30-36 несколько раз в месяц жители нашей области могут задать интересующие их вопросы врачам разных специальностей по заранее предложенным темам.

8 ноября с 14:00 до 16:00 на вопросы тех, кто страдает от пагубного пристрастия и их родственников ответит координатор сообщества «Анонимных алкоголиков» в Архангельске Анна Легкоступ. Она расскажет о том, как помочь людям, решившим бросить пить, и их родственникам.

9 ноября с 15:30 до 16:30 вопросы по профилактике инсульта и лечению его последствий можно задать заведующей неврологическим отделением Архангельской областной клинической больницы, врачу-ангионеврологу и паркинсонологу Нине Хасановой.

Тема еще одного «Телефона здоровья», который состоится 20 ноября с 10:30 до 12:30: «Онконастороженность – путь к здоровью. Поговорим о новообразованиях молочной железы и кожи». На вопросы ответит врач-онколог, заведующий дневного стационара Архангельского онкологического диспансера Александр Романов.