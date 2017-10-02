В Архангельске стартует седьмая студенческая лига КВН

6 ноября в 16:30 в актовом зале главного корпуса САФУ при поддержке областного Дома молодёжи пройдёт осенний фестиваль лиги КВН САФУ.

12 команд покажут свое мастерство и только одна получит главный приз и звание лучшей команды КВН университета.

На фестиваль приедет специальный гость: участник сборной Мурманска и финалист Высшей лиги КВН Герман Иванов. Он проведет школу КВН для команд, а также станет членом жюри.

—Студенческого КВНа в САФУ не было уже год, поэтому фестиваль ждут многие. Мы заинтересованы в том, чтобы он прошёл на достойном уровне. Подготовка к осеннему фестивалю началась ещё в сентябре. Ребята пишут и корректируют свой материал, репетируют. Желаю им удачи, вместе мы сделаем этот сезон лучшим, – рассказала организатор фестиваля Ирина Дрёмова.

Напомним, чемпионом шестого сезона стала команда «Малиновые сны», которая позже получила повышенный рейтинг на международном фестивале команд КВН, на который приехали около 500 команд.