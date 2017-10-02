В Поморье определяют водоёмы, пригодные для разведения рыбы

В министерстве АПК и торговли региона с участием представителей рыбохозяйственной науки продолжается работа по определению водных объектов Архангельской области, которые потенциально пригодны для товарного рыбоводства – аквакультуры.

Перечень водных объектов, по которым уже проведены предварительные исследования, размещён на официальном сайте правительства Архангельской области.

В настоящее время научные работы проводятся на водных объектах, расположенных в границах Приморского, Холмогорского и Онежского районов области. Информация о результатах таких исследований будет размещена дополнительно, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение о формировании рыбоводного участка принимается после рассмотрения предложений межведомственной комиссией, созданной в министерстве.