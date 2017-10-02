В Поморье определяют водоёмы, пригодные для разведения рыбы

Перечень водных объектов, по которым уже проведены предварительные исследования, размещён на официальном сайте правительства Архангельской области.
В настоящее время научные работы проводятся на водных объектах, расположенных в границах Приморского, Холмогорского и Онежского районов области. Информация о результатах таких исследований будет размещена дополнительно, - сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение о формировании рыбоводного участка принимается после рассмотрения предложений межведомственной комиссией, созданной в министерстве.