Ушла из жизни солистка Поморской филармонии Наталья Корель

Сегодня ночью ушла из жизни известная архангельская певица, солистка Поморской филармонии, солистка ансамбля «Сполохи», преподаватель Архангельского музыкального колледжа Наталья Корель.

– Наталья Васильевна была великолепным педагогом, очень яркой артисткой, любимицей архангельской публики. Она была светлым человеком. Это невосполнимая утрата для всех нас, – говорит министр культуры Архангельской области Вероника Яничек. – Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам, близким, коллегам, ученикам Натальи Васильевны... Скорбим вместе с ними.

Информация о дате и месте прощания с Натальей Васильевной Корель будет опубликована на сайте Архангельского музыкального колледжа в ближайшее время.