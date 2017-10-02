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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/03/53802.html

Общество

Ушла из жизни солистка Поморской филармонии Наталья Корель

Ушла из жизни солистка Поморской филармонии Наталья Корель
Сегодня ночью ушла из жизни известная архангельская певица, солистка Поморской филармонии, солистка ансамбля «Сполохи», преподаватель Архангельского музыкального колледжа Наталья Корель.

– Наталья Васильевна была великолепным педагогом, очень яркой артисткой, любимицей архангельской публики. Она была светлым человеком. Это невосполнимая утрата для всех нас, – говорит министр культуры Архангельской области Вероника Яничек. – Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам, близким, коллегам, ученикам Натальи Васильевны... Скорбим вместе с ними.

Информация о дате и месте прощания с Натальей Васильевной Корель будет опубликована на сайте Архангельского музыкального колледжа в ближайшее время. 

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