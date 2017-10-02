В Архангельске пройдёт Бал рабочей молодёжи

Впервые событие такого формата состоялось в Архангельске в марте прошлого года. «Бал рабочей молодежи» - это совместный проект КЦ «Соломбала - Арт» и завода «Красная Кузница».

II Бал рабочей молодежи состоится в КЦ «Соломбала - Арт» 16 марта 2018 года. Он будет приурочен к юбилею государственного морского судостроения России, которому в следующем году исполнится 325 лет.

На балу будут вручены награды победителям конкурса профессионального мастерства, который пройдет среди молодых рабочих - судоремонтников 16 февраля на базе завода «Красная Кузница».

Помимо специалистов прославленного предприятия участниками Бала рабочей молодежи станут курсанты Арктического морского института имени В.И. Воронина, студенты Архангельского техникума водных магистралей имени С.Н. Орешкова и Северодвинского техникума судостроения и судоремонта, - сообщает пресс-служба городской администрации.