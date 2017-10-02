В парке "Онежское Поморье" обнаружены следы барсука

Отпечатки лап млекопитающего между Пурнемой и Лямцей нашел начальник оперативной группы Павел Футоран. Это первый случай обнаружения следов зверя в «Онежском Поморье» за 4 года.

На Онежском полуострове барсуки встречались и ранее: около 10 лет назад местные охотники вели добычу животного. Охотились на барсуков ради меха и барсучьего жира – в народной медицине он считается эффективным средством для укрепления иммунитета и славится благотворным влиянием на организм человека в целом.

Этот хищный зверь широко распространен на территории Европы и Азии, кроме слишком холодных для него регионов Финляндии, Скандинавии, российской лесотундры. Барсуки примечательны своим жильем – зверь роет многокомнатные и многоуровневые норы, в которых поколения барсуков могут жить десятки лет. Для построений своих жилищ используют места с наиболее удобной почвой для рытья нор (опушки, склоны и балки). Млекопитающее ведет в основном ночной образ жизни, днем его встретить непросто.

Помимо «Онежского Поморья», барсуки живут и на территории Кенозерского национального парка.