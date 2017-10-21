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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/03/53797.html

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Участники програмы «Ты — предприниматель» изучили продвижение бизнеса в СМИ

Участники програмы «Ты — предприниматель» изучили продвижение бизнеса в СМИ
Мастер-класс Алексея Липницкого. Фото сообщества «Ты — предприниматель».
2 ноября в лофт-проекте «Слон» прошёл мастер-класс от Алексея Липницкого на тему «Как привлечь внимание СМИ к своему проекту».

Алексей имеет большой опыт работы в журналистике — с 1998 по 2000 год он руководил пресс-центром «АЦБК», затем трижды побывал в США, где познакомился с опытом работы газет Вашингтона, Нью-Йорка, Питсбурга и Калифорнии. Сейчас он работает шеф-редактором в ИД «Имидж-пресс».

Свой мастер-класс он начал с того, что посоветовал начинающим предпринимателям определить свою аудиторию и исходя из этого подходить к выбору СМИ, ведь каждая газета, журнал или сайт рассчитана на определённую аудиторию.

— Если газеты в основном читает старшее поколение, то интернет более молодёжная среда, хоть сейчас эта ситуация и меняется. Кроме возраста нужно ещё учитывать интересы аудитории и их социальный статус. Только чётко определив свою аудиторию, вы сможете правильно выбрать СМИ, реклама в котором поможет вашему продвижению, — рассказал Алексей.

Затем он раскрыл начинающим предпринимателям секрет — как можно использовать средства массовой информации, как инструмент рекламы, не используя при этом деньги.

- Вам нужно понять одну простую вещь, если вы придёте в СМИ с явной рекламой, вас просто направят в коммерческий отдел. С другой стороны, если вы постоянно присылаете на почту в какое-то издание рекламные пресс-релизы с просьбами бесплатно их разместить — вы только себе хуже делаете, — пояснил Алексей Липницкий.

По его словам, чтобы засветиться в газетах, журналах и на новостных сайтах, нужно иметь интересный и важный инфоповод или использовать «нативную рекламу».

— Нативная или естественная реклама подстраивается под форму и характеристики той платформы, на которой размещается. Она не похожа на обычную рекламу, поэтому не должна вызывать чувство отторжения у читателей, — добавил Алексей.

Также он привёл пример создания интересного для СМИ инфоповода — создание в Архангельске скульптуры слона из пластиковых бутылок в 2016 году. Большинство СМИ города и даже несколько федеральных размещали материалы об этом, по сути проводя бесплатную рекламную компанию одного из городских заведений.

- Конечно, такой способ затратный, но это отлично показывает, как можно успешно продвинуть свой проект, не тратя денег на рекламные материалы. Есть и обратный пример — не так давно в Архангельске открывался центр семейного отдыха «Гулливер» и мы предложили их руководству написать об этом материал, при чём не на правах рекламы — это просто был хороший инфоповод и мы готовы были разместить статью бесплатно. Люди отказались, потеряв отличную возможность рекламы, а сейчас этот центр стоит пустой, и я считаю, это вполне закономерно, — отметил Алексей.

В конце мастер-класса он посоветовал начинающим предпринимателям использовать любую возможность продвижения и подходить к этому вопросу серьёзно и расчётливо:

«Есть случаи, когда проще оплатить рекламный текст, но перед тем как это сделать, нужно понять, что именно вы хотите от этой рекламы. Читайте новости чаще — бывают случаи, когда вы можете удачно попасть «в струю». В пример можно взять одно из наших сегодняшних участников — представитель начинающей компании по кибер-безопасности может дать нам комментарий для статьи в тот момент, когда везде проходят новости о кибер-атаках. Таким образом вы заявите о себе и о своей компании. Старайтесь использовать любой шанс ».

Константин Журавлёв, Сегодня 13:23

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