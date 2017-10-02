Записки ворчуна. За кошку плати, за собаку плати…

Наши депутаты меня уже даже не раздражают. Иногда кажется, что в законодатели идут какие-то безумные фантазеры и прожектеры. Милонов, Мизулина, Поклонская… Фамилии уже сами за себя говорят.

Недавно возникла новая гениальная идея – ввести налог на домашних животных. Мол, эта мера избавит страну от бездомных кошек и собак. Взял животинку – неси за нее ответственность. И заодно плати в казну. Про ответственность я согласен, ее надо нести. А налог кому? Если на содержание приютов – то я готов. А если на содержание депутатов – то пусть идут лесом. У них итак зарплаты по 400 тысяч, куда им «сирым» еще добавлять?

У меня в квартире живут кошка и собака. И ту и другую я взял в приюте. Живем-не тужим, несмотря на дорожающие корма и недешевую, а подчас даже грабительскую ветеринарию. А тут вдруг по телевизору «говорящие головы» с депутатскими значками и говорят: «Муська, Шарик! Вы там зажрались уже у своего хозяина. А ну-ка, гоните налог!» Муська хвост поджала и спряталась под диван. Шарик зарычал на телевизор и даже рявкнул. А я сижу, чай из чашки льется на пол, а на глаза наворачиваются слезы.

Сразу вспомнил сказку нашего земляка Бориса Шергина «Волшебное кольцо», где главный герой Иван выкупает у живодера сначала котейку, потом собачку, а потом еще и змейку. «Ты пошто животину мучаешь»? – вопрошает добрый Иван. «А тебе надо, вот и плати копейку», - восклицает живодер. И Иван сердобольный платит.

Недавно мы с Муськой и Шариком прочитали в Интернете, что мурманский губернатор по фамилии Ковтун предлагает штрафовать… за кормление бездомных животных и даже птиц! Представил себе картину: пошел я на улицу голубей кормить хлебушком. А тут из подворотни выпрыгивает полицейский – хвать меня за шарф и тащит в отделение. «Ну-ка, выкладывай, родимый, штраф!» Боже мой, думаю, куда мы катимся-то?

Шарик у меня смелый и непримиримый к разного рода дуракам. Наверное, если мытарь в нашу квартиру придет, чтобы копейку снять, то точно будет покусан. А Муська хитрее. Она так спрячется, что и не найдешь ее. Кошка? Какая кошка? Не живет у нас никакой кошки. Вот так мы решили бороться за свои права.

Но если говорить серьезно, то это все ужасно. Это при таком количестве бездомных животин, которых неохотно забирают и домой и в приюты, нам предлагают еще и платить за них! Может быть, поэтому живущий несколько месяцев в Архангельске на Чумбаровке бездомный пес ни к кому близко не подходит. Одни могут отловить и на «мыло» отправить, другие поиздеваются, как это часто бывает, а третьи – вообще чиновники с калькуляторами в голове. Лучше уж жить на улице, - и сам цел, и добрых людей «на счетчик» не подставляешь.

Кажется мне, что среди наших депутатов преобладают те, кто кошек и собак не любит. А любят вкусно поесть, сладко поспать, языком почесать и лишнюю копейку у народа урвать. А потом, глядишь, введут налог на мух и комаров. И постельных клопов с тараканами. Завел животнику – плати в бюджет!