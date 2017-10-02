Записки ворчуна. За кошку плати, за собаку плати…

Недавно возникла новая гениальная идея – ввести налог на домашних животных. Мол, эта мера избавит страну от бездомных кошек и собак. Взял животинку – неси за нее ответственность. И заодно плати в казну. Про ответственность я согласен, ее надо нести. А налог кому? Если на содержание приютов – то я готов. А если на содержание депутатов – то пусть идут лесом. У них итак зарплаты по 400 тысяч, куда им «сирым» еще добавлять?
У меня в квартире живут кошка и собака. И ту и другую я взял в приюте. Живем-не тужим, несмотря на дорожающие корма и недешевую, а подчас даже грабительскую ветеринарию. А тут вдруг по телевизору «говорящие головы» с депутатскими значками и говорят: «Муська, Шарик! Вы там зажрались уже у своего хозяина. А ну-ка, гоните налог!» Муська хвост поджала и спряталась под диван. Шарик зарычал на телевизор и даже рявкнул. А я сижу, чай из чашки льется на пол, а на глаза наворачиваются слезы.
Сразу вспомнил сказку нашего земляка Бориса Шергина «Волшебное кольцо», где главный герой Иван выкупает у живодера сначала котейку, потом собачку, а потом еще и змейку. «Ты пошто животину мучаешь»? – вопрошает добрый Иван. «А тебе надо, вот и плати копейку», - восклицает живодер. И Иван сердобольный платит.
Недавно мы с Муськой и Шариком прочитали в Интернете, что мурманский губернатор по фамилии Ковтун предлагает штрафовать… за кормление бездомных животных и даже птиц! Представил себе картину: пошел я на улицу голубей кормить хлебушком. А тут из подворотни выпрыгивает полицейский – хвать меня за шарф и тащит в отделение. «Ну-ка, выкладывай, родимый, штраф!» Боже мой, думаю, куда мы катимся-то?
Шарик у меня смелый и непримиримый к разного рода дуракам. Наверное, если мытарь в нашу квартиру придет, чтобы копейку снять, то точно будет покусан. А Муська хитрее. Она так спрячется, что и не найдешь ее. Кошка? Какая кошка? Не живет у нас никакой кошки. Вот так мы решили бороться за свои права.
Но если говорить серьезно, то это все ужасно. Это при таком количестве бездомных животин, которых неохотно забирают и домой и в приюты, нам предлагают еще и платить за них! Может быть, поэтому живущий несколько месяцев в Архангельске на Чумбаровке бездомный пес ни к кому близко не подходит. Одни могут отловить и на «мыло» отправить, другие поиздеваются, как это часто бывает, а третьи – вообще чиновники с калькуляторами в голове. Лучше уж жить на улице, - и сам цел, и добрых людей «на счетчик» не подставляешь.
Кажется мне, что среди наших депутатов преобладают те, кто кошек и собак не любит. А любят вкусно поесть, сладко поспать, языком почесать и лишнюю копейку у народа урвать. А потом, глядишь, введут налог на мух и комаров. И постельных клопов с тараканами. Завел животнику – плати в бюджет!
…не-е, Гена сегодня не в ударе, едва языком ворочает – не его день, не его тема. Шергина вот на кой-то за уши притянул, ни к селу, ни к городу… А ведь если вдуматься, депутатики-то правы, идея у них верная и действуют они по заветам самого Антуа́на Мари́ Жан-Бати́ст Роже́ де Сент-Экзюпери́, который, если помните, еще в прошлом веке ляпнул - МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ КОГО ПРИРУЧИЛИ!!. т.е., по его мысли, держать домживотных должны те, кто имеет представлении о социальной ответственности, которую, как известно, гражданам эффективнее всего прививать РУБЛЕМ! А что мы видим сейчас? чем беднее особь двуногая, тем больше у него (чаще у неё) в жилище животных (в т.ч. клопов с тараканами). Мимо моего дома ежедневно дифилирует странного вида дама, у которой на поводке аж 4 моськи… Так, что щщательней надо, Гена, темы-то выбирать, СОЦОТВЕТСТВЕННЕЕ!!!.
Да пора бы уже приучиться платить. Социализм вас разбаловал, копеечное общество
Глупый налог.
Эсквайр, хватит вонять!!
Текст веселый а проблема серьезная
В Белоруссии платят и за кошек, и за собак. И живут лучше нашего!
… а бультерьеров с ротвейлерАми вааще надо по тройной ставке стричь, т.к. хозяева у них, как правило, те еще ЖЛОБЫ!!!.. а этот, расплаакался, слезу пытается выжать
Эсквайр - сам чиновник. вот и ратует за новые налоги. из налогов состоит его жалование, а он хочет и дальше сладко ЖРАТЬ
Эсквайр, у депутата Ухина собака бойцовской породы. Пойди, скажи ему, чтобы он платил втройне. Я посмотрю на тебя, сможешь ли ты убежать. Дядька и сам тяжеловес и собака у него ого-го.
…кстати, неплохо было бы и на "тяжеловесов" налог-то придумать, дифференцированный, по объему талии, а то приличного мужика уже и не встретишь, обабились сплошь. Такой иногда позор увидишь, что с души воротит.В мои молодые годы был КУЛЬТ мужского ТЕЛА… Куда все подевалось?
Эсквайр, давай придумаем налог на болтунов. На таких, как ты!
... придумай, только тогда вы все здесь со скуки передохнете, вместе с Морозовым
Лучше скучать, чем слушать твой бред сумасшедшего. Между тишиной и жужжанием я выберу первое