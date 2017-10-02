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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/03/53796.html

Общество

Записки ворчуна. За кошку плати, за собаку плати…

Записки ворчуна. За кошку плати, за собаку плати…
Наши депутаты меня уже даже не раздражают. Иногда кажется, что в законодатели идут какие-то безумные фантазеры и прожектеры. Милонов, Мизулина, Поклонская… Фамилии уже сами за себя говорят.

Недавно возникла новая гениальная идея – ввести налог на домашних животных. Мол, эта мера избавит страну от бездомных кошек и собак. Взял животинку – неси за нее ответственность. И заодно плати в казну. Про ответственность я согласен, ее надо нести. А налог кому? Если на содержание приютов – то я готов. А если на содержание депутатов – то пусть идут лесом. У них итак зарплаты по 400 тысяч, куда им «сирым» еще добавлять?

У меня в квартире живут кошка и собака. И ту и другую я взял в приюте. Живем-не тужим, несмотря на дорожающие корма и недешевую, а подчас даже грабительскую ветеринарию. А тут вдруг по телевизору «говорящие головы» с депутатскими значками и говорят: «Муська, Шарик! Вы там зажрались уже у своего хозяина. А ну-ка, гоните налог!» Муська хвост поджала и спряталась под диван. Шарик зарычал на телевизор и даже рявкнул. А я сижу, чай из чашки льется на пол, а на глаза наворачиваются слезы.

Сразу вспомнил сказку нашего земляка Бориса Шергина «Волшебное кольцо», где главный герой Иван выкупает у живодера сначала котейку, потом собачку, а потом еще и змейку. «Ты пошто животину мучаешь»? – вопрошает добрый Иван. «А тебе надо, вот и плати копейку», - восклицает живодер. И Иван сердобольный платит.

Недавно мы с Муськой и Шариком прочитали в Интернете, что мурманский губернатор по фамилии Ковтун предлагает штрафовать… за кормление бездомных животных и даже птиц! Представил себе картину: пошел я на улицу голубей кормить хлебушком. А тут из подворотни выпрыгивает полицейский – хвать меня за шарф и тащит в отделение. «Ну-ка, выкладывай, родимый, штраф!» Боже мой, думаю, куда мы катимся-то?

Шарик у меня смелый и непримиримый к разного рода дуракам. Наверное, если мытарь в нашу квартиру придет, чтобы копейку снять, то точно будет покусан. А Муська хитрее. Она так спрячется, что и не найдешь ее. Кошка? Какая кошка? Не живет у нас никакой кошки. Вот так мы решили бороться за свои права.

Но если говорить серьезно, то это все ужасно. Это при таком количестве бездомных животин, которых неохотно забирают и домой и в приюты, нам предлагают еще и платить за них! Может быть, поэтому живущий несколько месяцев в Архангельске на Чумбаровке бездомный пес ни к кому близко не подходит. Одни могут отловить и на «мыло» отправить, другие поиздеваются, как это часто бывает, а третьи – вообще чиновники с калькуляторами в голове. Лучше уж жить на улице, - и сам цел, и добрых людей «на счетчик» не подставляешь.

Кажется мне, что среди наших депутатов преобладают те, кто кошек и собак не любит. А любят вкусно поесть, сладко поспать, языком почесать и лишнюю копейку у народа урвать. А потом, глядишь, введут налог на мух и комаров. И постельных клопов с тараканами. Завел животнику – плати в бюджет!

Геннадий Охов, Сегодня 12:20

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Комментарии
Эсквайр, сегодня 13:17

…не-е, Гена сегодня не в ударе, едва языком ворочает – не его день, не его тема. Шергина вот на кой-то за уши притянул, ни к селу, ни к городу… А ведь если вдуматься, депутатики-то правы, идея у них верная и действуют они по заветам самого Антуа&#769;на Мари&#769; Жан-Бати&#769;ст Роже&#769; де Сент-Экзюпери&#769;, который, если помните, еще в прошлом веке ляпнул - МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ КОГО ПРИРУЧИЛИ!!. т.е., по его мысли, держать домживотных должны те, кто имеет представлении о социальной ответственности, которую, как известно, гражданам эффективнее всего прививать РУБЛЕМ! А что мы видим сейчас? чем беднее особь двуногая, тем больше у него (чаще у неё) в жилище животных (в т.ч. клопов с тараканами). Мимо моего дома ежедневно дифилирует странного вида дама, у которой на поводке аж 4 моськи… Так, что щщательней надо, Гена, темы-то выбирать, СОЦОТВЕТСТВЕННЕЕ!!!.

Гленн, сегодня 13:20

Да пора бы уже приучиться платить. Социализм вас разбаловал, копеечное общество

12, сегодня 13:31

Глупый налог.

Пепел, сегодня 14:26

Эсквайр, хватит вонять!!

Евгений, сегодня 15:44

Текст веселый а проблема серьезная

Любитель поэзии, сегодня 16:46

В Белоруссии платят и за кошек, и за собак. И живут лучше нашего!

Эсквайр, сегодня 17:18

… а бультерьеров с ротвейлерАми вааще надо по тройной ставке стричь, т.к. хозяева у них, как правило, те еще ЖЛОБЫ!!!.. а этот, расплаакался, слезу пытается выжать

Иван, сегодня 17:22

Эсквайр - сам чиновник. вот и ратует за новые налоги. из налогов состоит его жалование, а он хочет и дальше сладко ЖРАТЬ

Пепел, сегодня 17:26

Эсквайр, у депутата Ухина собака бойцовской породы. Пойди, скажи ему, чтобы он платил втройне. Я посмотрю на тебя, сможешь ли ты убежать. Дядька и сам тяжеловес и собака у него ого-го.

Эсквайр, сегодня 17:37

…кстати, неплохо было бы и на "тяжеловесов" налог-то придумать, дифференцированный, по объему талии, а то приличного мужика уже и не встретишь, обабились сплошь. Такой иногда позор увидишь, что с души воротит.В мои молодые годы был КУЛЬТ мужского ТЕЛА… Куда все подевалось?

Пепел, сегодня 17:40

Эсквайр, давай придумаем налог на болтунов. На таких, как ты!

Эсквайр, сегодня 17:49

... придумай, только тогда вы все здесь со скуки передохнете, вместе с Морозовым

Пепел, сегодня 18:03

Лучше скучать, чем слушать твой бред сумасшедшего. Между тишиной и жужжанием я выберу первое
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