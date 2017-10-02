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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/03/53791.html

Общество

В Доме молодежи разыграют «Кубок Ломоносова»

В Доме молодежи разыграют «Кубок Ломоносова»
Дом молодежи 4 и 5 ноября станет площадкой VII Всероссийского фестиваля интеллектуальных игр «Кубок Ломоносова».

В фестивале примут участие 30 сильнейших команд из Архангельска, Северодвинска, Москвы, Санкт-Петербурга, Нарьян-Мара, Вологды, Ивантеевки, Мурманска, Кирова.

В рамках фестиваля пройдет турнир по игре «Что? Где? Когда?», который носит статус этапа «Кубка России». Это дает право победителю архангельского турнира получить путевку на «Чемпионат России по интеллектуальным играм». Такой статус присвоен всего около десяти российским городам. Также в рамках фестиваля состоится турнир по игре «Брейн-ринг».

Отборочные игры пройдут 4 ноября с 14:45, финал состоится 5 ноября с 10:00. Поболеть за команды приглашают всех желающих.

 

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