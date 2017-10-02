Росприроднадзор проверит законность вывоза песка с Белого моря

Полиция и Росприроднадзор проверит складирование и вывоз песка в устье рек Солза и Марья.

В октябре специалисты комитета по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений выезжали на место и установили, что песок с берега Белого моря собирается в мешки и складируется в районе Солзы, после чего перевозится к Солзенскому котловану, - сообщила пресс-служба администрации Северодвинска.

По информации рабочих, занятых в производственном процессе, деятельность по выемке беломорского песка осуществляет компания «Тэндри», у которой имеется лицензия от министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области.

- Данный земельный участок администрация города никому не предоставляла. Для проведения проверки направлено обращение в полицию, в Росприроднадзор, а также запрос на предмет выдачи лицензии в минлеспром области, - пояснил начальник отдела земельных отношений Евгений Кичинов.