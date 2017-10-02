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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/02/53787.html

Общество

Архангельская область будет сотрудничать с Исландией

Архангельская область будет сотрудничать с Исландией
Фото пресс-службы правительства области
В ходе визита в Республику Исландия губернатор области Игорь Орлов провёл встречу с президентом островного государства Гвюдни Йоуханнессоном. Она состоялась в музее «Война и мир», экспозиция которого рассказывает об истории Второй мировой войны в Арктике и северных конвоях.

В начале разговора глава Поморья отметил, что это уже вторая в этом году встреча с президентом Исландии. В марте господин Йоуханнессон посетил международный форум «Арктика – территория диалога», состоявшийся в Архангельске.

—Добро пожаловать снова в нашу страну, – приветствовал господин Гвюдни Йоуханнессон. – У меня также остались очень хорошие воспоминания об Архангельске. Я уверен, что мы смогли построить надёжный базис для совместной работы.

Продолжая разговор о направлениях сотрудничества, губернатор Игорь Орлов подчеркнул, что уже первые встречи в рамках нынешнего визита делегации Поморья в Исландию показали большой взаимный интерес сторон, - сообщила пресс-служба правительства области. 

Как одну из сфер этого интереса глава Поморья назвал обмен опытом и идеями в рыбопереработке и транспортировке рыбной продукции.

—Опыт, знания и технологии, которые имеет Исландия в области переработки рыбы – это то, к чему стремятся наши рыбаки, – отметил Игорь Орлов. – Я рассчитываю, что наши и исландские представители рыбной отрасли найдут совместные практические решения. Например – в сфере транзита продукции по Северному морскому пути в Азию. Такой опыт – по доставке рыбы с Дальнего Востока в Архангельск – у нас уже есть, и сегодня мы рассматриваем варианты обратной загрузки.

Также стороны обсудили вопросы туризма, в частности, морских круизов на Соловки, научное сотрудничество исландских и архангельских университетов, использование возобновляемых ресурсов в энергетике и культурный обмен между Исландией и Поморьем.

—Мы видим много направлений сотрудничества, мы видим возможности, – отметил господин Йоуханнессон. – Символично, что этот диалог происходит в обстановке, напоминающей нам об истории северных конвоев. Во Вторую Мировую войну Хваль-фьорд был полон судов, которые поставляли необходимые грузы с запада на восток. Люди рисковали своей жизнью ради победы над общим врагом. Наша обязанность – бережно хранить память о них. У нас есть прошлое, которое нужно беречь и будущее, которое нам предстоит строить вместе!

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