1 ноября в Архангельском Доме молодёжи прошла вторая лекция из цикла «Управление бизнесом» образовательной программы «Ты — предприниматель».

В этот раз спикером выступила Светлана Свирида — управляющий партнер кадрового центра «INKA», бизнес-тренер с 10-летним стажем и победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России — 2013».

Светлана рассказала участникам программы о теории поколений и о том, как её можно применять в бизнесе. Теория была разработана американскими историками Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом в 1991 году. В России, в отличие от США, эту теорию изучают не историки, а маркетологи, специалисты по рекламе и связям с общественностью и HR-менеджеры.

— Мы с вами разберём поколения, которые могут стать вашими потенциальными клиентами и сотрудниками и постараемся разобраться, как лучше с ними взаимодействовать и на какие понятия лучше всего опираться при работе с каждым отдельным поколением, — начала Светлана.

Начинающие предприниматели узнали, что люди, родившиеся с 1943 по 1963 годы называются поколением «Бэби-бумеров». Такие люди, как правило, заинтересованы в саморазвитии, коллективном труде и командной игре, а при работе с ними именно на эти моменты стоит обратить внимание.

— Сейчас большинство бэби-бумеров находятся на пенсии, хотя есть и те, кто ещё работает. У них есть покупательская способность, и они вполне могут стать вашей целевой аудиторией, особенно если ваш проект не инновационный и не из IT-сферы, — пояснила Светлана.

Согласно теории поколений, люди родившиеся с 1963 по 1983 годы называются «Поколением X». Они обычно рассчитывают только на себя, для них в отличие от предыдущего поколения характерно альтернативное мышление, они осведомлены о том, что происходит в мире, а также всегда готовы к выбору и определённым переменам в жизни.

— По большому счёту, люди этой возрастной категории являются одиночками, которые нацелены на упорный труд и достижение индивидуального успеха. Обычно они двигаются по карьере на протяжении долгих лет, придерживаясь одного направления. При работе с такими людьми упор можно сделать на индивидуальность и постоянство, — отметила Светлана.

Основное поколение участников образовательной программы «Ты — предприниматель» — поколение Y, то есть люди, которые родились с 1983 по 2003 годы. Для них успех выглядит совсем по-другому, им не нравится начинать профессиональный рост с низших ступеней, им хочется немедленного роста, проще говоря — «всё и сразу».

— Это можно считать недостатком, но можно использовать и во благо. Это поколение стремится быть максимально информированными и профессиональными, иногда и в нескольких областях сразу. Это поколение — надежда современного бизнеса, так как они технически грамотные, часто готовы работать внеурочно и тянутся к знаниям, — объяснила Светлана.

Самое молодое поколение — те, кто родился после 2003 года, относятся к поколению Z. Об их трудовых способностях говорить пока рано, учитывая возраст. Так же довольно сложно оценить их систему ценностей, поскольку она ещё формируется.

— При работе с этим поколением нужно прежде всего обращать внимание на медийность и технологическую часть. Эти дети практически родились с планшетами и телефонами в руках, и это нужно учитывать. Скорей всего, они продвинутся ещё дальше «иксов» в этом плане, а также будут еще больше полагаться на интернет, — добавила Светлана.

Теоретическая часть занятия плавно перешла в практическую — участники программы постарались определить для каждого поколения 10 ключевых фраз, которые определяли бы их систему ценностей и взглядов.

— Мне очень понравилось, что сегодня ребята все без исключения включились в работу, очень активно высказывали свое мнение по теории поколений и согласись с тем, что её можно отлично применять в предпринимательской деятельности: в управлении персоналом, маркетинге и продвижении компании на рынке, — заключила Светлана Свирида.