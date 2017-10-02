В Архангельске представили фотоальбом «Архангельская область. Утро Земли»

Тридцать экземпляров уникального издания переданы в библиотеки Поморья.

По словам фотографа Николая Гернета, альбом – это год работы от задумки до реализации. Она увенчалась должным результатом: книгой с современным дизайном, содержательной (284 страницы, сотни снимков со всех уголков Поморья и дополняющие их тексты) и весьма массивной (её вес более двух килограммов).

– К работе мы привлекли более тридцати профессиональных фотографов Архангельской области, Архангельский краеведческий музей и издательский центр Соловецкого монастыря, – рассказал он. – Большую поддержку оказали губернатор Игорь Орлов и правительство региона. Для сбора материалов нам понадобилось сотрудничество с космодромом, оборонными и горнодобывающими предприятиями. Проект удалось реализовать благодаря слаженной работе и активной поддержке на всех уровнях .

Презентация издания состоялась в зале недавно открытой выставки «Архангельская область: трудовая биография», также посвящённой 80-летию области.

—Книга и выставка в Гостиных дворах во многом дополняют друг друга. Очень интересно и познавательно перелистывать страницы и изучать соответствующие разделы выставки. Тематика фотоальбома шире выставочной, посвящённой исключительно становлению и развитию экономики региона в XX–XXI веках. Но в главном они перекликаются – в искреннем интересе и любви к малой родине, уважении к истории и бережном сохранении традиций, – сказала директор Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова.

В заключение презентации издание было передано представителям библиотек. Первые 30 экземпляров фотоальбома в ближайшее время станут доступны для читателей Архангельска и области, - сообщает министерство культуры Архангельской области.