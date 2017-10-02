В связи с ремонтными работами на ЦОСВ будет понижено городское давление 02 ноября с 23.00 до 06.00 3 ноября.
|
Новости дня
В Архангельске сотрудник полиции в нерабочее время задержал грабителя
Житель Северодвинска ограбил магазин с маской, гантелью и пистолетом
Архангельская область будет сотрудничать с Исландией
Домашнее видеонаблюдение под ключ – умное решение от «Ростелекома»
|
Четверг, 2 ноября, 19:36
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/02/53778.html
|
Архангельск останется без воды на одну ночь
Сегодня в очередной раз во всём городе будет понижение давление на сетях водоснабжения.
В связи с ремонтными работами на ЦОСВ будет понижено городское давление 02 ноября с 23.00 до 06.00 3 ноября.
|
Главное
Утраченные бренды Архангельска: «дом Сутягина»Сегодня 12:25
В Архангельске идёт голосование по месту размещения трамваяСегодня 09:50
2 ноября в Поморье будет мокрая снежная погодаСегодня 09:00
Архангельск борется с последствиями снегопадаВчера 15:16
Поморская делегация в Исландии посетила РейкьявикВчера 10:42
Общество
Архангельская область будет сотрудничать с ИсландиейСегодня 16:30
Участники программы «Ты — предприниматель» изучили теорию поколенийСегодня 15:15
В Архангельске представили фотоальбом «Архангельская область. Утро Земли»Сегодня 14:59
6 ноября в Поморье окончательно закроется навигацияСегодня 12:59
Архангелогородцу пришлось погасить один долг ради другогоСегодня 12:34
Архангельская область будет сотрудничать с Исландией
Участники программы «Ты — предприниматель» изучили теорию поколений
В Архангельске представили фотоальбом «Архангельская область. Утро Земли»
Домашнее видеонаблюдение под ключ – умное решение от «Ростелекома»
55 тысяч семей Поморья смотрят «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»
В Архангельске стартовала неделя сбережений
Участники программы «Ты – предприниматель» поиграли в «Мозгобойню»
Более половины абонентов «Ростелекома» в Архангельской области и НАО выбрали электронную форму счета
Виктор Новожилов провел 53-ю Конференцию Парламентской Ассоциаци СЗФО в Мурманске
В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"
Игорь Орлов прокомментировал назначение нового губернатора НАО
В Архангельске сотрудник полиции в нерабочее время задержал грабителя
Житель Северодвинска ограбил магазин с маской, гантелью и пистолетом
В Устьянском районе при пожаре погибли двое детей
Архангелогородка получила травмы головы в ДТП
В Северодвинске пройдут спортивные соревнования
Спортсмены Поморья завоевали 28 медалей на соревнованиях по универсальному бою
Танцоры Поморья взяли «золото» на международных соревнованиях
«Водник» сыграет с «Динамо-Казань» в первом матче суперлиги
Архангельский спортсмен завоевал две медали на соревнованиях по конькобежному спорту
В столице Поморья пройдёт ярмарка ремесленников
Архангельский театр фольклора "Радеюшка" споёт на одной сцене с Надеждой Бабкиной
На Архангельск опустится "Ночь искусств"
В Архангельске пройдёт презентация книги Татьяны Зелениной "Тайны старого дома"
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел:
|Сделано в Artil.ru
...во! еще один "утраченный бренд". Хоть на одну ночь, но утраченный...