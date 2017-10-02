6 ноября в Поморье окончательно закроется навигация

С 6 ноября закрывается навигация в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске, на территории Приморского, Холмогорского, Онежского районов и на Соловецких островах. Во всех остальных районах навигация закрыта с 1 ноября.

И, хотя формально на воду выходить на маломерных судах можно до 6 ноября, делать это инспекция ГИМС не советует. Температура воды приблизилась к нулевой отметке, упав в неё, риск утонуть очень высок. В одиночку вытащить окоченевшего человека на борт лодки практически невозможно за счет увеличения массы от набравшей воды обуви и одежды, крайне высок при этом риск опрокидывания лодки.

Кроме того, на воде судовладелец рискует попасть в снеговой заряд, в шугу, что затруднит движение лодки вплоть до остановки. Убедительная просьба рыбакам не выходить на воду без крайней необходимости, условия для судовождения очень неблагоприятные, - пишет портал "Безопасность АО".