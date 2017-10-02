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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/02/53776.html
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Утраченные бренды Архангельска: «дом Сутягина»
Мы продолжаем нашу рубрику, посвященную утраченным брендами или символам областного центра. «Дом Сутягина» долгое время заманивал в Архангельск туристов, даже из далеких стран.
Построил этот деревянный архитектурный «новодел» в Соломбале архангельский бизнесмен Николай Сутягин. Он решил, что наш город по праву считается «столицей деревянных домов», а потому приложил максимум выдумки, чтобы удивить весь мир.
Строить будущую громадину Сутягин начал аккурат после развала Советского Союза, что стало даже символично. Словно бы хотел показать городу и миру «размах свободной России». В итоге, домик вырос до 13 этажей, а в гости к бизнесмену-чудаку стали захаживать высокие лица. Говорят, что даже тогдашний губернатор Анатолий Ефремов здесь бывал. И, наверное, поощрял архитектурные устремления «поморского Церетели».
Надо заметить, что «дом Сутягина» действительно стал брендом, даже олицетворением Архангельска 90-х. С одной стороны, это стремление ввысь, к облакам, к светлым горизонтам. С другой, некое бесформенное, хрупкое и пугающее сооружение, как сама Россия тогда, резко рванувшая из недостроенного социализма в капитализм. А как строить этот самый капитализм, когда нет ни навыков ни четкой «архитектурной схемы»? Вот так же и строили, как Николай Сутягин в Архангельске. Зато иностранные туристы диву давались. Если уж медведи писаховские по городу не ходят, то «чудо-дом» на левом берегу Двины поражает воображение.
В 90-е годы Николай Сутягин попал за решетку. Строительство дома на какое-то время остановилось. Возможно, наш северный зодчий после отсидки охладел бы к своему творению. Но нет, он заработал с новой силой, с новым вдохновением. И вот уже пожарный надзор начал цокать языком: как-никак небоскреб в случае пожара мог бы погубить целый соломбальский поселок. И пошли публикации в СМИ с комментариями МЧС: дом необходимо снести.
Я помню, что в те годы в защиту «дома Сутягина» выступал известный архангельский общественник и пропагандист архитектуры старого города Юрий Барашков. Он говорил, что дом нужно оставить, ведь он представляет интерес для туристов. Даже в книгу рекордов Гиннесса почти попал. Но Барашкова и иже с ним не услышали. В 2008 году суд постановил, что здание построено незаконно, поскольку в Архангельске запрещено строить частные деревянные здания выше двух этажей без предварительного согласования с властями. Здание должно быть снесено за счет владельца.
Однако Сутягин с решением суда не согласился. И его снесли без него. А в 2012 году сгорели остатки дома — четыре этажа и расположенная рядом баня... Так Архангельск лишился одного из своих брендов, который сегодня остался только в виде фотографий.
Мне кажется, что с утратой «дома Сутягина» Архангельск частично утратил свою самобытность. Да, отреставрировали Чумбаровку, которая теперь является главной достопримечательностью для туристов. Но многие замечают, что пешеходная улочка тоже отчасти новодел, да и она мало отличается от десятков и сотен подобных улочек в городах России и мира. А вот деревянного «чуда-дома» из 13 этажей нет больше нигде...
Конечно, «дом Сутягина» далеко не архитектурный шедевр. Он такой же неказистый, как наш город Архангельск, где есть место и аварийным баракам с хрущевками, и разностильным торговым центрам с новыми высотками. Отчасти сказочный, отчасти натуралистичный, но вполне вписывающийся в город на Двине. Теперь остается рассказывать потомкам про поморского чудака, который решил «догнать и перегнать» Европу и Америку, соорудив деревянную «лестницу в небо»...
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…это стремление ввысь, к облакам, к светлым горизонтам.В 90-е годы Сутягин попал за решетку. И дом снесли без него. *************************************************************** … Морозову - ПТИЧКУ ЖАЛКО?? а не хрен было выпендриваться и "отрываться от коллектива" ******* https://www.youtube.com/watch?v=ZY9kR-antsI
слепошарый,читай внимательнее. Сутягин сидел в 90-е, а дом снесли когда он уже вышел. Зря снесли кстати.Реально бабки от туристов шли
уж не знаю, как там насчет реальных бабок, но то, что это было РЕАЛЬНОЕ уё... у меня нет сомнений
Вроде даже сувениры делали в виде этого "чудо - конструктора".
... а разве Соломбала на левом берегу Двины? кто из нас слепошарый?
Теперь,да и всегда мы охаем и плачем по потерянным шедеврам.Это было всегда,да наверно и в б удущем будет.Лишились трамвая-плачем,тролейбуса-плачем,охотничий дом на Выучейского не восстановили-плачем,по шхуне"Запад"-плачем.Тот же дом Николы Сутягина-то же самое.Ну,сколько можно!Надо просто вовремя вставать на защиту того или иного объекта.Вот стоит за забором на углу Суворова и Ломоносова какой-то исторический объект,и,я уверен,что он будет снесен скоро.Стоит разваливаясь пивзавод и его ждет та же участь.Разве он нужен"Аквилону"? Конечно же нет.Земля нужна этим горе-архитекторам.Посмотрите чего они натворили на Набережной от Поморской в сторону пл.Профсоюзов.Стоят какие-то несуразные обрубки.Ни ума,ни фантазии,как раньше говорили дети.
Алексей, напишите про лесозаводы и СЦБК. Это утраченные бренды