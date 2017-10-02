В Исландии установили монумент в честь арктических конвоев

Делегация Архангельской области в Исландии приняла участие в открытии памятника «Надежда и мир». Он посвящен всем морякам арктических конвоев, которые в годы Второй мировой войны отправлялись в северные порты СССР.

В торжественной церемонии приняли участие президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон, посол Российской Федерации в Исландии Антон Васильев и делегация Архангельской области, представленная губернатором Поморья Игорем Орловым, главой Архангельска Игорем Годзишем и руководителями ведущих вузов.

Монумент «Надежда на мир» установлен в Хваль-фьорде у западных берегов Исландии. Именно здесь находились американская и британская базы во время Второй мировой войны. Первые девять арктических конвоев – «Дервиш» и конвои PQ1-PQ7b - отправились в Архангельск из Хваль-фьорда. Два года назад памятник Северным конвоям был открыт в Архангельске, и в торжественном событии также принимали участие иностранные представители, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Скульптурная композиция «Надежда на мир» является авторской репликой работы, которая была установлена в 2006 году в Рейкьявике. В этом городе, на воинском участке кладбища «Фоссвогур», в братских могилах покоятся моряки и солдаты Великобритании, Норвегии, Канады, Новой Зеландии, Австралии и СССР. На гранитном цоколе мемориала увековечены названия всех кораблей СССР, США, Великобритании, Нидерландов и других стран, погибших при доставке грузов по ленд-лизу в 1941–1945 годах.