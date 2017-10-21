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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/02/53772.html

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Общество, Экономика

Приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России» продлён до 3 ноября

Приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России» продлён до 3 ноября
У начинающих предпринимателей Архангельской области остался всего день, чтобы заявиться на конкурс «МПР» и выиграть бесплатное обучение по курсу MINI-MBA.

Этот конкурс призван развивать малый бизнес и популяризовать предпринимательство среди молодёжи. Для участия в нём приглашаются талантливые молодые бизнесмены Архангельской области в возрасте до 30 лет (включительно) и являющиеся индивидуальными предпринимателями, учредителями или соучредителями юридического лица.

Зарегистрированное юридическое лицо должно соответствовать критериям субъекта малого и среднего предпринимательства согласно ФЗ № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». При этом доля потенциального участника конкурса в уставном капитале юрлица должна составлять не менее 50 процентов.

Всего на конкурсе «МПР» объявлено четыре номинации: «Открытие года», «Производство года», «Работодатель года» и «Социальный бизнес года». Победители регионального конкурса будут выдвинуты на федеральный этап, а главным призом станет бесплатное обучение по курсу MINI-MBA в Москве.

Заявки принимаются до 3 ноября (включительно) по этой ссылке и по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий 65, офис 410. Контактный телефон: 8 (8182) 477 160. Заявку также можно отправить по электронной почте — predprinimatel29@yandex.ru. Награждение победителей пройдёт на конгрессе «Ты-предприниматель» 09 декабря 2017 года.

Константин Журавлёв, Сегодня 10:58

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