В Архангельске идёт голосование по месту размещения трамвая

С 30 октября на сайте мэрии организован опрос: горожане могут высказать свое мнение о предпочтительном месте установки трамвая как экскурсионного объекта.

Трамвайный вагон №8 серии КТМ-1 был выпущен в 1957 году на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени С.М. Кирова. На данный момент это единственный вагон, сохранившийся после отмены в 2004 году трамвайного сообщения в городе.

Вагон находится на реставрации на заводе «Красная Кузница», по завершении которой может стать интересным объектом экскурсионного назначения в память о том виде транспорта, который с теплотой вспоминают архангелогородцы.