В Архангельске идёт голосование по месту размещения трамвая

Трамвайный вагон №8 серии КТМ-1 был выпущен в 1957 году на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени С.М. Кирова. На данный момент это единственный вагон, сохранившийся после отмены в 2004 году трамвайного сообщения в городе.
Вагон находится на реставрации на заводе «Красная Кузница», по завершении которой может стать интересным объектом экскурсионного назначения в память о том виде транспорта, который с теплотой вспоминают архангелогородцы.
На МРВ же
…а шоб он отличался от других своих многочисленных музейных собратьев и шоб брендом был настоящим, я б ему крылья присобачил на спину, как у Пегаса или как у Древарха - (цитата из моего нового романа "Бредни о брендах под брэнди")