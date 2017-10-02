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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/02/53769.html

Общество

В Архангельске идёт голосование по месту размещения трамвая

В Архангельске идёт голосование по месту размещения трамвая
С 30 октября на сайте мэрии организован опрос: горожане могут высказать свое мнение о предпочтительном месте установки трамвая как экскурсионного объекта.

Трамвайный вагон №8 серии КТМ-1 был выпущен в 1957 году на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени С.М. Кирова. На данный момент это единственный вагон, сохранившийся после отмены в 2004 году трамвайного сообщения в городе. 

Вагон находится на реставрации на заводе «Красная Кузница», по завершении которой может стать интересным объектом экскурсионного назначения в память о том виде транспорта, который с теплотой вспоминают архангелогородцы.

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Комментарии
только мрв, сегодня 10:35

На МРВ же

Эсквайр, сегодня 10:58

…а шоб он отличался от других своих многочисленных музейных собратьев и шоб брендом был настоящим, я б ему крылья присобачил на спину, как у Пегаса или как у Древарха - (цитата из моего нового романа "Бредни о брендах под брэнди")
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