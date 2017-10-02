На площади Ленина установят выездной пневматический тир

В честь Дня народного единства 4 и 5 ноября общественная организация «Булат» установит выездной пневматический тир на площади Ленина, чтобы взрослые и дети смогли попробовать свои силы и набраться опыта в стрелковом деле.

Готовясь к мероприятию, руководство и тренеры клуба «Булат» модернизировали мобильный тир.

- Мы увеличили дистанцию стрельбы с 7 до 10 метров, установим три огневых рубежа и антирикошетный экран-пулеулавливатель, новые мишени с сюрпризом, светодиодную подсветку мишеней, экран-иллюминатор в зоне безопасности, предназначенной для визуального наблюдения. Будет работать система автономного обогрева помещения тира и электроснабжения, усиленные пуленепробиваемые ограждения тира модульной конструкции, - рассказал руководитель стрелкового клуба «Булат» Максим Родионов.

В военно-патриотической программе мероприятия, посвященного Дню народного единства, стрельба из масса-габаритных пневматических копий стрелкового оружия отечественного и зарубежного образца. Помощь начинающим стрелкам окажут опытные инструкторы, а самых метких ждут награды.

Мобильный тир будет работать 4 и 5 ноября на площади Ленина с 9 до 19 часов. В это же время на площади Мира пройдут показательные выступления спортсменов клуба «Булат», - сообщила пресс-служба администрации Архангельска.