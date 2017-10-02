Архангельск борется с последствиями снегопада

Обильный снегопад накрыл город нынешней ночью. По прогнозам Севгидромета, за сутки в городе выпадет 14 см осадков. Сильный снегопад начался сегодня в 4 часа утра, следующий пик пришелся на полдень, еще один ожидается в вечернее время. Перемену в погоде ожидают к завтрашнему утру.

С утра специалисты департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры проинспектировали дороги города и оценили качество проводимых работ.

- Весь специализированный транспорт предприятия выходит на линии по графику, который четко соблюдается. Обследование показало, что подрядчиком обеспечено первое, и самое главное, условие - не допущено образование гололеда на проезжей части, что необходимо для безопасного движения транспорта, - отметил начальник отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения Антон Верещагин.

По словам Олега Берестового, сегодня ночью техника вышла на линии в 0.40, обработка солью началась в 1.20, последняя машина вернулась на базу в 6.40 утра. Всего на территории областного центра ночью работало 10 комбинированных дорожных машин, 8 тракторов МТЗ со щетками.

В дневное время на дорогах работает 7 КДМ, 8 МТЗ, минипогрузчик и автогрейдер, после обеда произойдёт усиление с помощью еще 3 КДМ.

- В ночное время уборка дорог организуется в непрерывном режиме: дежурная машина подвозит людей в нужное место и смена водителей происходит прямо на дороге, - подчеркнул Олег Берестовой.

По регламенту собранный в валы вдоль бордюрного камня снег должен быть вывезен в течение пяти суток – с основных магистралей, в течение 10 суток – с дорог второй и третьей категории, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.