В Новодвинске прошёл областной фестиваль авторской песни

Более десяти лет в Детско-юношеском центре существует традиция провожать осень, встречаясь с друзьями на фестивале авторской песни «Прощальный осени привет».

В этом году мероприятие проводилось в 12-ый раз. Из них одиннадцать лет фестиваль носил статус городского. В этом году он впервые проводился как областной фестиваль в котором приняло участие рекордное количество музыкантов. 97 участников из 11 клубов, студий и объединений делились своим творчеством в четырёх номинациях (исполнитель, дуэт, вокальный ансамбль, автор).

Всех участников оценивало профессиональное жюри, которое на первом этапе прослушало все заявленные произведения и составило программу итогового концерта. В завершающее мероприятие фестиваля вошло 29 номеров.

Все участники фестиваля получили свидетельства. Победители отмечены дипломами Лауреатов, десяти из них дополнительно были вручены подарочные сертификаты в музыкальный магазин, предоставленные администрацией Новодвинска, - сообщила пресс-служба города.