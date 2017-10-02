В Приморском районе прошли антитеррористические учения

В Приморском районе Архангельской области состоялись учения сотрудников силовых структур региона. В них приняли участие порядка 350 сотрудников правоохранительных органов и спецслужб.

По сценарию условные террористы захватили промышленное предприятие, использующее в производстве опасные вещества, утечка которых представляет опасность для гражданского населения. Несколько работников предприятия оказались в заложниках. После получения указанной вводной, оперативный штаб приступил к проведению мероприятий по блокированию захваченного объекта, приведению в готовность группировки сил и средств оперативных штабов.

В ходе учения специалисты в сфере противодействия терроризму отрабатывали навыки действий по проведению контртеррористической операции и мероприятий по ликвидации последствий акта терроризма на промышленных объектах с опасным производством. В завершении учения бойцы спецподразделений Росгвардии и РУФСБ штурмом освободили захваченный объект.

Группировка сил оперативного штаба Архангельской области успешно справилась с поставленной задачей. По оценке руководителя учений все задействованные подразделения показали высокий уровень мастерства, - сообщила пресс-служба регионального УМВД.