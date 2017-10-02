В столице Поморья откроется первый в регионе центр гидрореабилитации

Деятельность центра будет направлена на реабилитацию и присвоение навыков плавания детям с ДЦП, задержкой психического, речевого и интеллектуального развития, с нарушением слуха/зрения, с РАС/аутизмом, а также лиц с последствиями травм опорно-двигательного аппарата.



На данном этапе 75% строительных работ уже выполнено, но авторам проекта – Яне Антоновой и Александре Соколовой хочется как можно быстрее приблизить этот счастливый момент.

О том, что такой центр необходим, Яна Антонова задумалась несколько лет назад, когда проходила курсы реабилитации со своим ребенком с инвалидностью в многочисленных поездках в Москву, поскольку в Архангельске таких курсов, в частности гидрореабилитации, просто нет.

— Сначала я занималась только со своим ребёнком. Очень хотелось помочь таким же детям и их родителям, не имеющим возможность выезжать на реабилитацию в другие регионы. Позже мы познакомились с Александрой Соколовой. Она мастер спорта международного класса по плаванию, многократная чемпионка России по плаванию на открытой воде, участница чемпионатов мира и Европы. К этому времени Александра уже работала с детьми с ограниченными возможностями более старшего возраста. Объединившись, мы решили создать центр адаптивного плавания и здоровья, – рассказала Яна Антонова.

Гидрореабилитация подразумевает под собой систематические индивидуальные занятия, разработанные с учётом заболевания ребенка, а также обучение плаванию.

— На данный период мы уже работаем с детьми, имеющими патологии развития, и уже имеем резерв сотрудников, который будет привлечён для работы в нашем центре, – сообщила Яна Антонова. – В этом году мы приобрели вибрационную платформу «Галилео» и прошли обучение по работе с ней. В дальнейшем центр будут сотрудничать со специалистами узкой направленности и привлекать различные методики восстановительного лечения.

В планах авторов проекта – сотрудничество с социальным кластером Архангельской области.