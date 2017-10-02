В Архангельске началась засыпка котлована рядом с цирком

Несколько лет рядом со зданием цирка пустует участок, обнесённый забором. На днях началась его засыпка, после приведения территории в безопасное состояние будет убран строительный забор.

Как рассказал директор департамента градостроительства Михаил Елагин, в 2013 году земельный участок рядом с цирком был предоставлен для строительства административного здания ООО «Бизнес Групп». При забивке свай были нарушены границы по отношению к расположенному по соседству зданию и строительство приостановили.

Затем были суды между застройщиком и областным Министерством имущественных отношений и администрацией города. Теперь же все судебные производства завершены, решения вынесены: ООО «Бизнес групп» должна освободить участок с приведением его в первоначальное состояние.

Поскольку никакой реакции от несостоявшегося застройщика не последовало, муниципалитет предпринял шаги для скорейшего приведения территории в порядок и безопасное состояние.

- На днях началась засыпка котлована, после чего будет снесен ограждающий забор. Важно отметить, что работы по завозу и разравниванию грунта проводятся на внебюджетные средства: финансовую помощь городу оказали местные предприниматели, - сообщил Михаил Елагин. – После отсыпки котлована будет проведено благоустройство территории с созданием плодородного слоя земли, обустройством газонов и тротуаров.

Параллельно с этим город продолжает работу по возрождению в столице Поморья цирка. Для этого необходимо решить вопрос по объединению смежных земельных участков, включая территорию под зданием цирка. Дело в том, что участок под цирком и само здание принадлежат федеральной структуре, а прилегающая территория – в ведении области.

На протяжении долгого времени шли переговоры с Росгосцирком о передаче имущественного комплекса на региональный уровень. В результате Росгосцирк направил письмо Управлению Росимущества о прекращении права оперативного управления на здание цирка и земельный участок и передаче их в государственную или муниципальную собственность, - сообщила пресс-служба городской администрации.

А в это время город уже начал переговоры с потенциальными инвесторами о строительстве нового современного многофункционального комплекса с цирковой ареной, обустройстве прилегающей территории и парковок.