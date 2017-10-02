Поморская делегация в Исландии посетила Рейкьявик

Визит делегации Архангельской области в Исландию стартовал в посольстве Российской Федерации в Рейкьявике.

На официальном приёме посол РФ в Исландии Антон Васильев отметил продуктивные контакты между Архангельской областью и Исландией в течение последних лет в рамках международного диалога в Арктике. Посол выразил надежду на установление новых контактов между представителями бизнес-структур, а также университетами двух стран.

Приветствуя участников встречи, губернатор Игорь Орлов подчеркнул, что одной из главных целей визита поморская делегация видит налаживание взаимовыгодного сотрудничества в самых разных сферах: от биотехнологий до студенческого обмена.

Глава Поморья отметил, что в первую очередь наши регионы сближает ведущая роль в экономике рыбной отрасли. Он также рассказал о значительном потенциале лесопромышленного комплекса Поморья, проектах в сфере «зелёной энергетики», глубокой переработки древесины, строительстве.

Также глава Поморья остановился на перспективах развития биотехнологий, в которых Исландия занимает передовые позиции в Европе, обмене опытом в сельском хозяйстве, социальной и медицинской сферах. Так, Игорь Орлов рассказал о проводившихся в этом году в нашем регионе испытаниях высокотехнологичного средства реабилитации инвалидов – экзоскелета.

Важной частью визита станет обсуждение международного научно-образовательного сотрудничества, новых исследовательских проектов в Арктике, академических обменов.

1 ноября, наша делегация примет участие в торжественном открытии памятника морякам полярных конвоев «Надежда и мир» в Хваль-фьорде, - сообщила пресс-служба правительства области.