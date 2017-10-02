Школьники Поморья смогут заниматься робототехникой в новых мастерских

Продолжается ремонт здания бывшей теплицы у гимназии №24. Вскоре там будут оборудованы помещения для занятий школьников робототехникой.

Сейчас на объекте заменена кровля, продолжаются внутренние работы помещения. Идейный вдохновитель проекта, учитель информатики гимназии № 24 Денис Копосов уверен, благодаря робототехнике всё больше школьников проявляют интерес к точным наукам.

- Архангельская гимназия № 24 - центр изучения новейших технологий робототехники. В учебном заведении для ребят созданы все условия для их увлечения робототехникой, позволяющие юным северянам почувствовать себя настоящими инженерами и изобретателями. Но классные помещения уже становятся малы, поэтому муниципалитет совместно с бизнесом благоустраивает помещения для новых мастерских, - отметила заместитель главы по социальным вопросам Светлана Скоморохова.

Из городского и областного бюджета будут выделены средства, которые позволят завершить ремонт мастерских, - сообщила пресс-служба администрации Архангельска.