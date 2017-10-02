На Вологодском кладбище ведутся работы по благоустройству территории мемориала

Мемориал на Вологодском кладбище – святое место, куда горожане приходят почтить память воинов, павших и умерших в госпиталях Архангельска в годы Великой Отечественной войны.

Ежегодно проводится текущий ремонт памятника и прилегающей территории, но за всю историю существования это памятное место ни разу капитально не ремонтировалось. Время неумолимо, и сегодня вопросы приведения мемориала в порядок уже нельзя отодвигать на второй план.

Силами подрядной организации «МСК-Север» уже произведен демонтаж старого парапета, ограждающего мемориал. Сегодня старые полуразрушенные железобетонные конструкции будут вывезены с территории. До морозов должен быть сделан нулевой цикл с установкой нового ростверка, заливкой основания. Кроме того, до конца этого года планируется также переложить плитку в основании мемориала и установить новый бордюрный камень, - сообщила пресс-служба администрации Архангельска.

Работы продолжатся весной, когда будут установлены новые модульные конструкции парапета, дизайн которых разработан департаментом градостроительства. Будет косметически отремонтирована и серповидная стела, на которой нанесены сотни имён героев, отдавших свои жизни во имя Великой Победы для мирной жизни будущих поколений.

Все мероприятия по благоустройству планируется выполнить до 1 мая 2018 года.