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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/10/31/53734.html

Общество

Делегация Архангельской области отправится в Исландию

Делегация Архангельской области отправится в Исландию
Ключевым мероприятием визита в Исландию станет торжественное открытие памятника морякам полярных конвоев «Надежда и мир», которое состоится 1 ноября в Китовом фьорде (Хваль-фьорд).

В торжественном открытии примут участие президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, посол РФ в Исландии Антон Васильев, представители дипломатического корпуса и муниципалитетов, представители Архангельской области.

Напомним, Хваль-фьорд сыграл важнейшую роль во время Второй мировой войны. Именно отсюда в Советский Союз отправятся первые арктические конвои, связавшие Исландию и Архангельск. Через два месяца после начала войны в Архангельск, единственный свободный порт, придёт первый конвой, получивший кодовое имя «Дервиш». 
В программе визита запланированы деловая встреча губернатора Игоря Орлова с президентом Исландии, серия переговоров и посещение предприятий Исландии в сфере рыбопереработки и биотехнологий, сельского хозяйства, судостроения, производства морской техники.

Большое внимание будет уделено рассмотрению возможностей торгового сотрудничества с Республикой Исландия, изучению потребностей исландского рынка в продукции деревообработки и биотоплива из Архангельской области. Кроме того, члены делегации ознакомятся с работой исландского океанического кластера.

Важной частью визита станет обсуждение вопросов развития международного научно-образовательного сотрудничества с Республикой Исландия, планирования и реализации новых образовательных и исследовательских проектов в Арктике, подготовки медицинских кадров для высоких широт, изучения возможностей использования биоресурсов северных морей в фармацевтике и медицине, академических обменов, в том числе в рамках Национального арктического научно-образовательного консорциума и «Арктического плавучего университета».

В рамках делового визита запланировано подписание соглашений о сотрудничестве между ведущими вузами Архангельской области и университетами Исландии, - сообщила пресс-служба правительства области. 

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