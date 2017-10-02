На I Архангельском форуме ВРНС обсудят трагические уроки истории

Первый Архангельский форум Всемирного Русского Народного Собора памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского откроется 9 ноября 2017 года в 10:30 в актовом зале Северного государственного медицинского университета.

Тема встречи: «Русский Север: 1917–2017 годы. Трагические уроки и путь к единению ради будущего».

С приветственным словом к собравшимся обратятся митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, председатель регионального правительства Алексей Алсуфьев и ректор СГМУ Любовь Горбатова.

На пленарном заседании с докладами выступят руководитель правозащитного центра ВРНС Роман Силантьев («Религиозный экстремизм как угроза суверенитету России»), руководитель миссионерского отдела Архангельской епархии протоиерей Евгений Соколов («Неуслышанный призыв святого праведного Иоанна Кронштадтского»), российский политолог и журналист, обозреватель телеканала «Царьград» Егор Холмогоров («Мифы против правды об истории России в XX веке»), православный философ, глава интеллектуального клуба «Катехон» при РАН, член Синодальной библейско-богословской комиссии Аркадий Малер («Коммунистическая утопия и Русская идея»).

В 14:30 работа форума продолжится в Научной библиотеке — Интеллектуальном центре САФУ, где пройдет круглый стол «Проблемы воспитания и образования в эпоху кризиса нравственных идеалов» (ауд. 408).

В 18:00 в СГМУ Егор Холмогоров прочтет лекцию для общественности «Царственные страстотерпцы: подлинная история» (ауд. 2101).

10 ноября 2017 года соборяне побывают в Антониево-Сийском монастыре. Завершится форум выступлением Аркадия Малера «Столетие Русской катастрофы» (СГМУ, ауд. 2101, начало в 18:00).

Вход на все мероприятия свободный, - сообщает пресс-служба Архангельской епархии.