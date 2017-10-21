Социальных предпринимателей Архангельска приглашают на школу краудфандинга

Первая «Школа краудфандинга» откроется в Архангельском Доме молодёжи 10 ноября. Бесплатное офлайн-обучение проведут эксперты краудфандинговой платформы Planeta.ru.

С 10 по 12 ноября социальные предприниматели города будут учиться использовать краудфандинг для эффективного финансирования и продвижения своих проектов. На программу первого дня приглашаются все желающие.

Чтобы принять участие в мастер-классах следующих двух дней нужно пройти предварительный отбор. Подать заявку на участие можно по этой ссылке до 8 ноября. Участники курса узнают, почему краудфандинг - это не благотворительность, зачем нужно детально прописывать систему бонусов в проекте и как с помощью краудфандинга искать спонсоров и партнёров.

Эксперты расскажут социальным предпринимателям об оформлении крауд-проекта и его продвижении, а также о том, что краудфандинг может быть рекламным инструментом, с помощью него можно проводить маркетинговые исследования и оформлять предзаказы товаров.

- Социальное предпринимательство – это одно из самых активно развивающихся и перспективных направлений в бизнесе, и именно поэтому мы решили уделить ему особое внимание. Смысл краудфандинга значительно шире, чем просто сбор средств в Интернете - это ещё мощный PR-инструмент, который, кстати, часто используют известные музыканты или актёры. Для социальных предпринимателей очень важна функция краудфандинга как бесплатного маркетингового исследования. Любому бизнесу важно заранее продумывать его окупаемость, а с помощью краудфандинга это можно сделать, - рассказал куратор «Школы краудфандинга» Егор Ельчин.

Партнёрами «Школы краудфандинга» в Архангельске выступили: федеральная программа «Ты предприниматель», региональная благотворительная общественная организация Архангельский Центр социальных технологий «Гарант» и фонд «Наше будущее».